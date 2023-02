Herzinfarkt! Mann stirbt nach "böswilligem, brutalen" Hühner-Angriff

Irland - Haie, Löwen, Krokodile ... Hühner? Eigentlich wird die Vogelart nicht gerade zu den gefährlichsten Tieren der Welt gezählt. Doch dass sie nichtsdestotrotz großen Schaden anrichten können, musste ein Ire nun auf brutale und tragische Weise am eigenen Leibe erfahren.

Jasper Kraus (67) starb, kurz nachdem er von einem wild gewordenen Brahma Hahn attackiert worden war. Seine Tochter, Virginia Guinan (33), will andere nun vor unvorsichtiger Geflügel-Haltung warnen.

Die Rettungskräfte konnten Jasper Kraus nicht mehr helfen. (Symbolfoto) © dpa/Lukas Schulze

Ihr Vater, ein pensionierter Pferdetrainer, war grade in seinem Garten zugange, als das Tier ihn von hinten angriff. Der Vogel stieß seinen Sporn in das linke Bein von Kraus. Dieser verlor daraufhin so viel Blut, dass es wenig später einen tödlichen Herzinfarkt erlitt.

Es war nicht die erste gefährliche Attacke des Hahns: Ein Jahr zuvor soll derselbe Vogel bereits auf den Rücken ihrer Tochter geflogen sein, erzählte Guinan. "Danach wusste ich, dass ich ihn loswerden musste [...]. Aber mein Vater protestierte. Er hatte ein zu großes Herz und wollte nicht, dass ich den Hahn loswerde - also nahm er ihn stattdessen."

Nach seinem zweiten, noch schrecklicheren Angriff wurde der Hahn inzwischen eingeschläfert.