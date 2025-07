Mitten in der Nacht: Hundemama Bella und Welpe Theo gestohlen, wer kann helfen?

Hamburg - Es ist die Horrorvorstellung eines jeden Tierfreundes: Mitten in der Nacht dringen Unbekannte in das Hamburger Tierheim Süderstraße ein und stehlen zwei Hunde!

"Achtung! Bitte teilen! Diese beiden Hunde wurden in der Nacht vom 25.07. auf den 26.07. aus unserem Tierheim gestohlen", schreiben die Mitarbeiter in einem Post auf Instagram .

Das Tierheim ist verzweifelt und wendet sich nun mit einem dringenden Hilferuf an die Öffentlichkeit.

Die Sorge ist riesig: Bella und ihr Welpe seien besonders schutzbedürftig und auf liebevolle Pflege angewiesen. "Wir machen uns große Sorgen, dass ihnen etwas passieren könnte", heißt es weiter aus dem Tierheim.

Wer einen der Hunde sieht oder Hinweise hat, möge sich direkt an die Polizei, das Tierheim Süderstraße (040-211106-0) oder per E-Mail an tierschutzberatung@hamburger-tierschutzverein.de wenden.