Herzlos ausgesetzt: Bestimmtes Mittelchen rettet Meerschweinchen Santiago das Leben

Köln – Meerschweinchen-Bock Santiago hatte es in den vergangenen Wochen wahrlich nicht leicht: Er wurde herzlos ausgesetzt und zum Glück gefunden, was ihm höchstwahrscheinlich das Leben rettete.

Santiago ist wieder ganz der Alte: Im Tierheim wurde er mit Kürbisbrei aufgepäppelt. © Montage: Screenshot/Instagram/tierheim_dellbrueck

Man nennt ihn auch den Phönix aus der Asche: Denn Santiago ist nach einem schweren Schicksalsschlag wieder ganz der Alte. Die Frage, wer ihn ausgesetzt haben könnte, bleibt jedoch unbeantwortet, erklärt das Tierheim Dellbrück in Köln in einem neuen Instagram-Posting.

Man kann von Glück sprechen, dass das gefleckte Kerlchen gefunden wurde. Zu diesem Zeitpunkt sei er nämlich schon ziemlich abgemagert gewesen, habe struppiges Fell und "klitzekleine Augen" gehabt. "Und der Appetit war mir gänzlich vergangen", schreiben es die Tierheim-Mitarbeiter aus Sicht des kleinen Meerschweinchens.

Kürbisbrei sei in diesem Moment das Einzige gewesen, was Santiago "hinter dem Ofen" hervorgelockt habe. Langsam aber sicher sei er wieder zu sich gekommen und habe ein paar Gramm zugelegt. Der kalorienreiche Brei habe das Nagetier bereits nach einer Woche wieder in "Mister Universum" verwandelt.

Inzwischen ist Santiago fit für die weite Welt und auf der Suche nach einer dauerhaften Bleibe. "Mit Platz ohne Ende, einer netten Miss Universum (oder zweien) und mindestens einem Kürbisbrei pro Woche", versucht das Tierheim die Gedanken seines kleinen Bewohners zu lesen.