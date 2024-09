Herzzerreißende Entdeckung: Drei junge Schäferhunde in Müllcontainer abgeladen

Die drei zurückgelassenen Welpen sind noch immer auf der Suche nach einem neuen Zuhause. © Screenshot/Facebook/Carolyn Castro

Ein Mitarbeiter eines Unternehmens hörte am vergangenen Sonntag mehrere Welpen jaulen, als er in einem Müllcontainer vorbeilief.

Als er einen Blick in den Container warf, entdeckte er drei junge Schäferhunde, wie in einem Post der "Lost and Found Pets of La Verne and San Dimas"-Facebook-Gruppe berichtet wurde.

Der Mann selbst konnte den Welpen nicht helfen, da er in einem Motel lebe und keine Transportmöglichkeiten habe, hieß es weiter.

Da die hungrigen Tiere unbedingt gerettet und umsorgt werden mussten, fuhr Carolyn Castro, Admin der Facebook-Gruppe, selbst zu den jungen Hunden, um sie abzuholen.