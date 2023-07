Was für ein Riesen-Grashüpfer sitzt hier am Fenster?

Ein Grünes Heupferd hat sich die Tage in eine Chemnitzer Küche verirrt. Auch wenn das Tier durch seine Größe erschreckend wirkt, ist es doch sehr nützlich.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Wer im Sommer nachts die Fenster offen lässt, kennt das Problem: Morgens hat man oft ungebetene Mitbewohner in der Wohnung. Spinnen, Fliegen oder Ameisen verirren sich aktuell recht oft in Häuser. In einer Chemnitzer Küche saß aber nun plötzlich ein Grünes Heupferd (Tettigonia viridissima).

Grasgrün, etwa vier Zentimeter lang und mit einem braunen Streifen auf dem Rücken: Dieses Heupferd hatte sich in eine Chemnitzer Küche verirrt. © Victoria Winkel Das Tier, das gut vier Zentimeter groß war, saß am Fenster in der Morgensonne. Unter den Heuschrecken, von denen rund 80 Arten in Deutschland vorkommen, gehört das Grüne oder auch Große Heupferd zu den größten Heuschrecken. Die Weibchen überragen die Männchen etwas und haben zudem noch einen Legestachel. Auch wenn die Heuschrecken aufgrund ihrer Größe schwer zu übersehen sind, hört man sie doch meist eher als das man Sichtkontakt hat. Der zerhackte Schwirrgesang ist etwa 50 bis 150 Meter weit zu hören. Allerdings singen nur die männlichen Tiere und das auch erst ab dem Nachmittag, bis in die Nacht hinein. Wer nun eine solche Heuschrecke in seinem Haus oder Garten entdeckt, sollte keinen allzu großen Schreck bekommen. Tiere Tierschützer wollen Reh in Not retten: Als sie ein weiteres Detail erkennen, macht sich Panik breit "Das Grüne Heupferd verschmäht zwar auch pflanzliche Nahrung nicht, ist aber hauptsächlich auf tierisches Eiweiß in Form von Fliegen, Raupen und Blattläusen aus. Das tag- und nachtaktive Heupferd ist also ein ausgesprochen nützlicher Mitbewohner", verraten die Experten vom NABU.

Verbreitung vom Mittelmeer bis nach Nordeuropa