Hilfloses Reh am Zaun: Polizei und Tierrettung rücken aus
Mühlhausen - Am Dienstagmorgen musste die Polizei zu einer tierischen Rettungsaktion in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ausrücken.
Ein besorgter Zeuge hatte den Beamten gemeldet, wie ein augenscheinlich eingekauertes und hilfloses Reh am Zaun nahe der Windeberger Landstraße lag.
Die Polizisten rückten aus und konnten das Tier gemeinsam mit der verständigten Tierrettung einfangen.
Den Angaben nach ging es dem Vierbeiner gut und es wies keinerlei Verletzungen.
Das Reh wurde danach außerhalb der Stadt Mühlhausen und in sicherer Umgebung wieder in die Freiheit entlassen, teilten die Einsatzkräfte mit.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn