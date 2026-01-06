Hilfloses Reh am Zaun: Polizei und Tierrettung rücken aus

Mühlhausen - Am Dienstagmorgen musste die Polizei zu einer tierischen Rettungsaktion in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ausrücken.

Die Rettungskräfte konnten das Reh einfangen. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn

Ein besorgter Zeuge hatte den Beamten gemeldet, wie ein augenscheinlich eingekauertes und hilfloses Reh am Zaun nahe der Windeberger Landstraße lag.

Die Polizisten rückten aus und konnten das Tier gemeinsam mit der verständigten Tierrettung einfangen.

Den Angaben nach ging es dem Vierbeiner gut und es wies keinerlei Verletzungen.