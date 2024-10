Hund mit Maulkorb an Baum festgebunden: Aron von Besitzern kaltherzig ausgesetzt

Rötha - Seine Vorbesitzer setzten ihn einfach aus und überließen Hund Aron sich selbst. Zum Glück wurde er gefunden und ins im Landkreis Leipzig gelegene Tierheim Oelzschau gebracht. Die Moderatorin Uta Bresan (59) hat dem sympathischen Vierbeiner in ihrer MDR-Sendung "Tierisch tierisch" einen Besuch abgestattet.

Trotzdem ist der Schäferhundmix eine liebe, entdeckungsfreudige Wasserratte mit viel Spaß am Leben. Am wohlsten würde sich Aron aufgrund seiner Gelenkprobleme bei Menschen fühlen, die keine Treppen oder zumindest einen Aufzug besitzen.

Linda: "Ihm ist am wichtigsten, dass er bei seinen Menschen ist."

"Der Aron wurde gefunden, an einer Laterne angebunden, mit Maulkorb", erzählt Tierpflegerin Linda über die bewegende Geschichte des Schäferhundmischlings.

Chef ist erst ein Jahr alt und möchte zukünftig noch ganz viel Zeit bei seiner neuen Familie verbringen. © Screenshot/Facebook/tierisch tierisch

Kater Chef macht sich hingegen gerade am Anfang noch nicht sonderlich viel aus Menschen.

Mit seiner starken Skepsis muss der Einjährige erst mal von seinen zukünftigen Besitzern überzeugt werden.

"Aber in den meisten Fällen ist das jetzt nicht mehr länger als zehn Minuten/eine halbe Stunde und dann ist das ein absoluter Schmusekater", erzählt Pflegerin Xynthia über ihren Schützling.

Der Fundkater sucht ein neues Zuhause, in dem er so akzeptiert wird, wie er ist. Im besten Fall darf er nach der ersten Eingewöhnung wieder in den Freigang.

Wer Chef oder Aron kennenlernen möchte, kann sich unter der Tel. 034347/81633 beim Tierheim Oelzschau melden. Neben den beiden suchen aber auch noch viele andere liebenswerte Tiere ein neues Heim.

Die gesamte "Tierisch tierisch"-Folge mit vielen weiteren Gästen könnt Ihr Euch in der Mediathek ansehen.