Katzenopa Rudi hofft auf sein Happy End: Trotz gesundheitlicher Probleme
Hamburg - Bekommt Rudi sein Happy End? Der Kater ist seit ein paar Monaten im Tierheim im Hamburg. Doch er hofft, auf seine alten Tage noch ein liebevolles und ruhiges Zuhause zu finden.
Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass der 15-jährige Kater am 3. Dezember 2025 zu ihnen ins Tierheim gekommen ist. Der Europäische Kurzhaar Kater ist braun-schwarz getigert mit weißen Abzeichen und ist kastriert.
Rudi wird von seinen Pflegern als ruhiger Kater mit feinem Wesen beschrieben. In einer ruhigen Umgebung zeigt sich der Kater lieb und verschmust und ist sehr anhänglich. Er genieße besonders dann die Nähe, wenn er selbst entscheiden darf, wann und wie viel er bekommt.
Fremden gegenüber ist der Kater zunächst etwas zurückhaltend. Rudi beobachtet lieber aus sicherer Entfernung und braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen.
Hat die Fellnase jedoch Zutrauen gefasst, entwickelt sie eine enge Bindung. Dann sucht der Kater die Nähe zu seiner Bezugsperson und lässt sich gerne streicheln.
Laute Geräusche und Trubel stressen den Katzen-Opa schnell. Deswegen wird Rudi ausschließlich in ein ruhiges Zuhause vermittelt. Kinder, andere Katzen oder Hunde sollten dort nicht leben.
Der 15-jährige Kater hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen
Wenn Rudi etwas nicht passt, kann der Kater gelegentlich etwas zickig reagieren, besonders wenn ihm etwas zu viel wird oder er sich körperlich nicht wohlfühlt.
Die neuen Besitzer sollten ihm das allerdings nicht übelnehmen, sondern es als Zeichen sehen, dass er seine Grenzen klar kommuniziert. Menschen mit Katzenerfahrung und einem guten Gespür für Körpersprache sind für Rudi ideal.
Dass der Kater schon etwas älter ist, merkt man leider an seinem gesundheitlichen Zustand. Rudi bringt ein paar Krankheiten mit, die jedoch gut behandelbar sind. Die Fellnase leidet an einer Schilddrüsenüberfunktion und erhält deswegen zweimal täglich Thyronorm.
Zudem leidet die Samtpfote an Spondylose, weshalb sie einmal im Monat ein Schmerzmittel gespritzt bekommt.
Bedauerlicherweise hat der 15-jährige Kater auch Bluthochdruck sowie chronische Niereninsuffizienz bekommen, weshalb das Tier zusätzliche Tabletten braucht.
Katzenopa Rudi wünscht sich ein ruhiges Zuhause und viel Zuneigung
Für den betagten Kater wünschen sich die Pfleger ein Zuhause mit ruhigen Menschen, die ihm Zeit lassen und ihn so annehmen, wie er ist.
Außerdem sollten sie bereit sein, Verantwortung für seine gesundheitlichen Bedürfnisse zu übernehmen.
Rudi sei kein "einfacher Kater" dafür aber ein ganz besonderer. Laut seinen Pflegern werden seine neuen Besitzer mit einem treuen, sanften Begleiter belohnt, wenn sie ihm mit Geduld und Verständnis entgegenkommen.
Ihr wollt Rudi ein liebevolles Zuhause schenken? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.