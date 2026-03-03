Katzenopa Rudi hofft auf sein Happy End: Trotz gesundheitlicher Probleme

Hamburg - Bekommt Rudi sein Happy End? Der Kater ist seit ein paar Monaten im Tierheim im Hamburg . Doch er hofft, auf seine alten Tage noch ein liebevolles und ruhiges Zuhause zu finden.

Kater Rudi ist erst etwas zurückhaltend, ist nach einiger Zeit dann aber sehr zutraulich. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass der 15-jährige Kater am 3. Dezember 2025 zu ihnen ins Tierheim gekommen ist. Der Europäische Kurzhaar Kater ist braun-schwarz getigert mit weißen Abzeichen und ist kastriert.

Rudi wird von seinen Pflegern als ruhiger Kater mit feinem Wesen beschrieben. In einer ruhigen Umgebung zeigt sich der Kater lieb und verschmust und ist sehr anhänglich. Er genieße besonders dann die Nähe, wenn er selbst entscheiden darf, wann und wie viel er bekommt.

Fremden gegenüber ist der Kater zunächst etwas zurückhaltend. Rudi beobachtet lieber aus sicherer Entfernung und braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen.

Hat die Fellnase jedoch Zutrauen gefasst, entwickelt sie eine enge Bindung. Dann sucht der Kater die Nähe zu seiner Bezugsperson und lässt sich gerne streicheln.

Laute Geräusche und Trubel stressen den Katzen-Opa schnell. Deswegen wird Rudi ausschließlich in ein ruhiges Zuhause vermittelt. Kinder, andere Katzen oder Hunde sollten dort nicht leben.