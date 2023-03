Hund und Pferde schlecht gepflegt und ernährt: Besitzerin werden Tiere entzogen

Erfurt - In Erfurt hat sich eine junge Frau nicht gut genug um ihre Tiere gekümmert. Nun hat sie dafür die Quittung bekommen.

Die Haltung sowie der Zustand der Tiere waren für die Behörden nicht akzeptabel. © Landespolizeiinspektion Erfurt

In Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt führte die Polizei am Mittwoch eine unangekündigte Kontrolle bei der 32-Jährigen durch, da in der Vergangenheit mehrere Beschwerden bezüglich der Haltung der Tiere bei den Behörden eingegangen waren.

Auf dem Gelände fanden die Einsatzkräfte einen Hund sowie zwei Pferde vor. Wie die Beamten in einer Mitteilung erklärten, befanden sich die Tiere in schlechter Verfassung.

Die Polizei berichtet von "einem sehr mangelhaften Ernährungs- und Pflegezustand". Darüber hinaus stuften die Behörden die Haltungsbedingungen als "schlecht" ein.

Als Konsequenz wurden der Hund sowie die beiden Pferde der Halterin weggenommen und zur Pflege anderweitig untergebracht.