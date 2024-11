13 Hunde-Attacken in weniger als 48 Stunden: Mit Schock-Fotos schlägt Polizei Alarm

Als ein American Bulldog angriff, landete sein Herrchen im Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/infinityyy

Von nicht weniger als 13 Vierbeiner-Attacken in weniger als 48 Stunden berichtet die South Yorkshire Police in einer Mitteilung.

Ein Mann wurde in Sheffield von seinem Hund - einem American Bulldog - angefallen, als er versuchte, diesen und eine andere Fellnase auf seinem Grundstück zu trennen.

Der Hundebesitzer erlitt Risswunden an Hals, Kopf sowie im Gesicht und kam ins Krankenhaus, während die Polizei das bissige Haustier beschlagnahmte.

In derselben Stadt wurden eine ältere Dame und ihr Enkelkind von einem frei laufenden Hund attackiert. Außerdem hatte eine Frau ihr Kind in einer Trage am Bauch dabei, was einen American Bully aggressiv machte, sodass dieser das Mädchen ansprang.

Auch dieses trug blutige Wunden davon, wie schockierende Aufnahmen beweisen, die die Polizei veröffentlichte. Nicht nur die Angst vor einem möglichen Todesfall treibt die Ordnungshüter um.