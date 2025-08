Tauber Zwergspitz besteht Probewohnen nicht: Bekommt Ossi noch eine Chance?

Berlin - Zwergspitz Ossi (4) hat es nicht leicht. Weil er gewisse Verhaltensweisen an den Tag legt, ist der süße Hund erneut im Berliner Tierheim gelandet. Ob dem Kleinen der Absprung gelingt?

Alles in Kürze

An der Seite eines souveränen und liebevollen Menschen wird Ossi mit etwas Übung zu einem tollen Lebensbegleiter. Er ist stubenrein und kann für einige Zeit auch allein bleiben. Mitfahren im Auto und in Bus und Bahn ist der Zwergspitz gewohnt.

Der Zwergspitz ist schlau und möchte gemeinsam mit seinem konsequenten Menschen in spe trainieren. Zu beachten ist, dass der Vierjährige taub ist und daher auf seine Bedürfnisse besonders achtgegeben werden muss.

Weil Ossi sein "Besitzdenken" nicht in den Griff bekam, musste er bei einem Probewohnen den Rückzug antreten und wartet seit Ende März auf Menschen, die Ahnung von seiner Rasse haben und ihn als Tier ernst nehmen.

Seinen Tierpflegern zufolge ist Ossi ein kleines "Sorgenfellchen". Denn der so niedlich aussehende Kerl verteidigt alles, was er denkt, zu besitzen. Dazu zählen neben seinem Spielzeug und Futter auch seine Lieblingsmenschen.

Wer kann den süßen Hund für immer bei sich aufnehmen? © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Als Schoß- oder Taschenhund behandelt zu werden, ist Ossis Albtraum. Denn trotz seiner Größe möchte er wie seine stattlichen Artgenossen gefördert und gefordert werden.

Disziplin, Erfahrung im Umgang mit Hunden und Geduld sind die Grundvoraussetzungen, damit Ossi sein volles Potenzial entwickeln kann.

Kinder sollten nicht im künftigen Zuhause auf den tauben Zwergspitz warten.

Wenn Du der niedlichen Fellnase Ossi (Vermittlungsnummer 25/680) den Weg weisen und sie für immer an Deinem Alltag teilhaben lassen kannst, dann melde Dich bei ihren Tierpflegern im Benji-Haus täglich von 13 bis 16 Uhr per Telefon unter 030/76888212. Ossi ist auch über Paten froh, sollte es nicht für ein Für-immer-Körbchen in Deinem Zuhause reichen.