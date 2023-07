20-jährige Frau in Wohnung von Bullmastiff angegriffen und schwer verletzt

Mühlhausen - In Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ist in der Nacht zu Dienstag eine 20-Jährige von einem Hund angegriffen und schwer verletzt worden.

Das Einfangen des Bullmastiff-Mischlings gestaltete sich schwierig, dennoch konnte er gefasst werden. (Symbolfoto) © 123RF/innaastakhova

Wie die Polizei am Dienstagmorgen erklärte, hatte sich die Hunde-Attacke in einer Wohnung abgespielt. Was sich genau in der Wohnung ereignete und wie es zum Angriff des Tieres kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Beamten.

Der alarmierten Tierrettung war es nur mit präpariertem Futter möglich, den Vierbeiner einzufangen und ins Tierheim zu bringen.

Das zuständige Veterinäramt wurde nach dem Angriff ebenfalls informiert. Den Angaben nach handelte es sich bei dem Hund um einen Bullmastiff-Mischling.

In Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg, Baden-Württemberg, Berlin und Brandenburg zählt die Rasse zu den sogenannten "Listenhunden".