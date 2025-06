Dieser Eisbär ist alles andere als ein Raubtier

Alles in Kürze

Daran müsste sein neues Frauchen oder Herrchen also auf jeden Fall noch mit ihm arbeiten. Dabei ist es bestimmt sehr hilfreich, dass sich der kleine Racker sehr gut mit Futter motivieren lässt.

Daher ist der einjährige Rüde auch noch ziemlich unsicher und muss (und will) noch viel lernen, denn er ist sehr neugierig und entdeckt gern die Welt. Dabei kann es aber natürlich vorkommen, dass ihn etwas ängstigt, und wenn das der Fall ist, bellt die Fellnase munter drauflos.

Auch über seine Vorbesitzer ist nicht viel bekannt, außer, dass die dem Vierbeiner bislang nicht viel beigebracht haben und er in seinem Leben noch nicht viel kennengelernt hat.

Der niedliche Dackel-Mix wartet seit dem 28. Januar 2025 auf ein neues Zuhause - wie er in der Tierauffangstation gelandet ist, teilten seine Pfleger nicht mit.

Eisbär könnte gut mit einer souveränen Hündin zusammenleben. © Tierheim Berlin

Aufgrund seines Lernrückstands benötigt das Tier auf jeden Fall erfahrene Besitzer, die zudem sehr geduldig mit dem kleinen Hund sind.

Apropos lernen und Geduld, auch beim Kennenlernen ist letztere gefragt, denn Eisbär braucht erst mal ein wenig Anlaufzeit, um einem Menschen zu vertrauen.

Daher solltet Ihr auf jeden Fall mehrere Besuche im Tierheim einplanen. Wenn Ihr aber sein Herz schließlich gewonnen habt, dann ist der Hund sehr anhänglich und verschmust.

Das neue Zuhause des Vierbeiners sollte möglichst ruhig gelegen sein, am besten am Stadtrand oder sogar ländlich. Kinder sollten nicht in dem Haushalt leben. Mit einem Artgenossen könnte sich der Rüde aber anfreunden, sofern es sich um ein souveränes Weibchen handelt.

Wenn Ihr ein Körbchen für den süßen Eisbär (Vermittlungsnummer 25/180) freihabt, dann meldet Euch telefonisch bei seinen Tierpflegern unter 030 76888-156 oder füllt das Anfrageformular aus.