50 Millionen User können nicht wegschauen: Was ist denn nur mit diesem Hund los?

Georgia (USA) - Dieser Hund ist eine wahre TikTok-Sensation: Binnen einer Woche hat der Vierbeiner auf dem Portal mehr als 50 Millionen Klicks eingefahren. Viel muss er dafür nicht tun. Doch das acht Sekunden lange Material reicht trotzdem aus, um das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Was ist denn da los?

Eingestellt wurde das kuriose Video am 9. November von der Veterinärtechnikerin Gabby (23) aus Georgia, die gerade eine Ausbildung zur Tierärztin absolviert.

Im Clip (siehe unten) ist der Rüde mit weit herausgestreckter Zunge in einer Tierklinik zu sehen. Eifrig leckt er die Scheibe vor sich ab, wirkt irgendwie benebelt.

Die Nahaufnahme macht die Sache alles andere als besser. © TikTok/Screenshot/spicy.spectre

So schrieb sie: "T ist bei uns im Krankenhaus, während er sich von seiner Operation erholt. Am liebsten verbringt er die Zeit damit, die Fenster abzulecken und dabei alle anzustarren."

Steht der Vierbeiner also wirklich unter dem Einfluss von Medikamenten?

"Man könnte meinen, er sei auf Drogen oder so, aber nein. Ich habe so viele Bilder und Videos von ihm, dass ich eine Zusammenstellung machen könnte", schrieb die 23-Jährige in einem Kommentar. Wohl auch deshalb postete sie später weiteres Material rund um den sabbernden Hund.

Was blieb, war die Frage, warum sich der Vierbeiner denn nun so merkwürdig verhält. Gabby legte in einem weiteren Kommentar nach und bekräftigte: "Er macht das nur zum Spaß".

Unter diesen Umständen können alle, die sich bis dahin eher Sorgen um die Fellnase gemacht haben, erleichtert aufatmen. Außerdem ist der Rüde in einer Tierklinik. Im Fall der Fälle ist er also ohnehin am richtigen Ort.