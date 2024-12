Abgemagert und vernachlässigt ins Tierheim: Retriever-Mix Tinkerbell hat viel erlebt

Dieses Foto von Tinkerbell (l.) und Sarabi entstand, als die beiden nach einer Sicherstellung ins Tierheim gebracht wurden. © Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf e.V.

Allerdings habe die ebenfalls sehr freundliche und auch unkomplizierte Sarabi einige gesundheitliche Baustellen, vermutlich aufgrund von Inzucht. Hier böte das Tierheim aber die passende Beratung an.

Sollte es leider nicht möglich sein, sie gemeinsam zu vermitteln, so sollte in Tinkerbells neuem Zuhause bereits ein souveräner Ersthund oder eine Ersthündin leben.

Außerdem sollten ihre neuen Menschen geduldig und verständnisvoll mit der Hündin umgehen, da sie in ihrem bisherigen Leben noch nicht viel lernen konnte und viele Alltagssituationen noch neu für sie sind. An der Leine laufe sie aber gut.

Wer Tinkerbell - und am besten auch Sarabi - kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Marburg über die Rufnummer 06421/46792 oder per E-Mail in Verbindung setzen.

Das Telefon ist werktags außer am Dienstag von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 15 Uhr besetzt.