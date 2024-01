Ängstlicher Hund wünscht sich endlich Menschen, die ihn nicht im Stich lassen

Außerdem müsse er noch viel lernen und im Prinzip noch alles gezeigt bekommen, was er für ein normales Hundeleben benötigt.

Zurzeit lebt der Rüde im Tierheim in Würzburg und tut sich laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch unglaublich schwer damit, Menschen zu vertrauen.

Bei seinen Bezugspersonen kann der Rüde auch schon mal ein richtiger "Quatschkopf" sein. © Tierschutzverein Würzburg e.V.

Dennoch würde ihn das Tierheim wegen seiner Unsicherheit nicht an einen absoluten Hundeanfänger vermitteln. Ein gewisses Maß an Erfahrung sei bei Chico einfach notwendig.

Empfehlenswert wäre außerdem, wenn bereits ein souveräner Zweithund in seinem zukünftigen Zuhause leben würde, der ihm Sicherheit geben könnte. Denn Chico liebe generell die Gesellschaft anderer Hunde, an denen er sich in seiner Unsicherheit gerne orientiere.

Auch würden ihn die Tierpfleger am liebsten an ein neues Zuhause auf dem Land oder in ländlicher Umgebung abgeben, da ihn Außenreize leider noch sehr stressen.

Interessenten, die den feinen Kerl gerne bei sich aufnehmen würden, können sich mit dem Würzburger Tierheim unter der Telefonnummer 0931/84324 oder per E-Mail an info@tierheim-wuerzburg.de in Verbindung setzen.

Das Telefon ist täglich von 11 bis 12 Uhr und ab 13 Uhr besetzt.