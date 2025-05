Äußerst lieber American Bulldog gefunden: Wer gibt Masou ein Zuhause?

American Bulldog Masou (6) aus dem Berliner Tierheim hofft auf ein neues Zuhause. © Tierheim Berlin

Das Power-Paket auf vier Pfoten wartet bereits seit September 2022 auf ein neues Leben in einem eigenen Zuhause.

Von seinen Tierpflegern wird Masou als ein Hund mit riesigem Herzen beschrieben, der die Nähe zu seinen Lieblingsmenschen überaus genießt.

Seiner Rasse entsprechend hat Masou, der mehr als 20 Kilogramm auf die Waage bringt, viel Kraft und möchte beschäftigt werden. Masou ist sehr lernwillig und motiviert, an seinen "Baustellen" zu arbeiten. An seinen Artgenossen lässt er sich noch nicht so lässig vorbeiführen. Wenn er sich provoziert fühlt, pöbelt er gern. Auch sein Spielzeug verteidigt er und ist oft ungestüm.

Doch beim Training habe der Sechsjährige bereits große Fortschritte gemacht und ist unter souveräner Führung auch gut aus schwierigen Situation hinauszumanövrieren. Jedoch sollten seinen künftigen Halter geduldig mit der Fellnase üben, entspannt zu sein und klare Regeln befolgen.