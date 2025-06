Ausgesetzt und dem Hundefänger überlassen, doch jetzt soll für Dodi alles gut werden

Seine Vorbesitzer hatten Dodi einfach zurückgelassen, als sie umzogen. © Bild-Montage: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims schreiben, stammt Dodi aus der ungarischen Stadt Kiskunhalas. Hier hatte er eigentlich ein Zuhause. Allerdings sind seine vorherigen Besitzer dann umgezogen und haben den Rüden sowie einen weiteren Hund einfach zurückgelassen.

Der städtische Hundefänger hatte die beiden schließlich aufgegriffen. Glücklicherweise gibt es in Kiskunhalas ein Partnertierheim der "Wau-Mau-Insel", das wiederum ein Abkommen mit der Stadt getroffen hat.

Herrenlos durch Kiskunhalas streunende Hunde sollen nicht mehr getötet, sondern können in das Tierheim gebracht werden.

Da die vorhandenen Räumlichkeiten dort allerdings nicht sonderlich groß sind, übernimmt die "Wau-Mau-Insel" in Kassel wann immer es geht einige Bewohner und holt sie in den Norden Hessens. In Deutschland ist es zudem wesentlich einfacher, die Tiere zu vermitteln als in Ungarn.

Und das soll nun also auch mit Dodi geschehen und schwer werden sollte dies auch nicht. Er sei ein "aufgeweckter Rüde im kompakt-handlichen Format", heißt es auf der Webseite, der geistig und körperlich ausgelastet werden möchte.