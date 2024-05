Akita-Hündin aus Müllwohnung gerettet: Bleibt diese Süße noch Jahre im Tierheim?

Schon bald will Yoko nämlich das Kapitel Tierheim hinter sich lassen und neue Seiten aufschlagen.

Seitdem haust sie inmitten der fleißigen Tierretter, um künftig wieder voll und ganz auf vertrauensvollen Beinen stehen zu können. Denn: Das Vertrauen in Menschen hat sie in der Zwischenzeit komplett verloren.

Rückblick: Schon im vergangenen Jahr konnte Yoko gemeinsam mit einem Chinchilla aus einer völlig vermüllten und dreckigen Wohnung gerettet werden, in der sie lange Zeit im Flur leben musste.

Auch Paten werden für Fast-Kuscheltier Yoko derzeit gesucht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Auf denen soll sie dann auch ihr spezielles Hobby, Müll sammeln, zu den Akten legen. Eine Eigenschaft, die sie offenbar aus ihrem vorherigen Leben zwischen jeder Menge Müll mitgenommen hat.

Neben einer Tabakkartusche und einem Plastikball kam Yoko zuletzt auch mit einer leeren Leckerchenverpackung am Tierheim an. Zum Glück hat ihre Gassigängerin aber immer interessantere "Tauschware" auf Lager.



"Damit wird verhindert, dass sie die Sachen mit in den Zwinger nimmt." Alles in allem, so wird sie von ihren aktuellen Vermietern beschrieben, ist sie eine sehr außergewöhnliche Hündin, bei der sich "die Eigenschaften ihrer Rasse mit schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit mischen."

Interessenten, die sich ein Leben mit Yoko vorstellen können, dürfen sich telefonisch unter 0221684926 oder per E-Mail ans Tierheim wenden.

Über Patentanten oder -onkels freut sich Yoko aber auch ganz doll!