Akita sucht besondere Menschen: Wer kann mit ihrer Vorgeschichte umgehen?

Für weitere Details zu Skys Vergangenheit müssen sich Interessenten direkt mit ihren Pflegern in der Hundequarantäne in Verbindung setzten. Ihre Haltung darf nur unter gewissen Auflagen erfolgen.

Kinder dürfen in ihrem künftigen Zuhause nicht leben. Mit Hunderüden in ihrer Größe zeigt sie sich verträglich. Ob das auch der Fall bei weiblichen und kleineren Artgenossen ist, konnte noch nicht getestet werden. Ein sicher eingezäunter Garten ist ein Muss für Sky, da sie sich rassetypisch territorial für Haus und Familie einsetzt.

Daher wird die Hündin nur an erfahrene Halter abgegeben. "Wir suchen liebevolle Menschen, die ihre verspielte Natur zu schätzen wissen und bereit sind, die notwendigen Vorkehrungen für ihre Bedürfnisse zu treffen", so die Tierretter.

Rocky (l.) und Louise hoffen auf ein gemeinsames Zuhause. © Tierheim München (2)

Zwei weitere pelzige Kerlchen hoffen auf ihr Glück: Die Chinchillas Rocky und Louise warten bereits seit Ende 2022 auf ein Zuhause.

Beide landeten getrennt voneinander im Tierheim und lernten sich hier schließlich kennen und lieben. Nun wollen sie nicht mehr getrennt werden und suchen eine gemeinsame Bleibe.

"Rocky ist sehr zurückhaltend und findet uns Menschen meistens ganz schön gruselig", berichten die Pfleger über das 2016 geborene Fellknäuel. Seine vier Jahre ältere Frau ist deutlich aufgeschlossener und zutraulich.

Da die Vergesellschaftung mit weiteren Artgenossen immer kläglich gescheitert ist, sucht das Paar ein Zuhause ohne andere Chinchillas.

Wer ein passendes Plätzchen und Interesse an den süßen Tierchen hat, meldet sich unter der Telefonnummer 089/92100015 oder per E-Mail an kleintierhaus@tierheim-muenchen.com im Kleintierhaus.