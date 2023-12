Als Besitzer Blick aufs Plätzchen werfen, schnappen sie sich Hund und rufen sofort Hilfe

New Beith (Australien) - Wer war hier Jäger und wer Gejagter? In jedem Fall hielten die Besitzer ihren Dackel sofort fest, nachdem sie einen Blick auf dessen Plätzchen geworfen hatten. Denn dort kauerte eine Rotbauchschwarzotter, die es sich in dem Haus in New Beith offenbar gemütlich gemacht hatte. Doch die Sache war etwas anders gelaufen ...