Als Frau sieht, was ihr Hund im Badezimmer macht, beginnt sie sofort zu filmen

Miami (Florida/USA) - Ein Dackel aus den Vereinigten Staaten hat ein besonders Talent. Der Hund kann offenbar ganz alleine auf eine Toilette gehen!

Der Dackel namens Dior kann selbständig auf eine Toilette gehen - dort verrichtet er sein Geschäft. © Montage: Instagram/theweeniebrosdr

Wie Hundehalterin Jenna Callarman gegenüber dem Magazin Newsweek bekannt gab, habe sie ihrem Dackel namens Dior das Verhalten weder antrainiert noch dazu ermutigt.

Stattdessen sei die Fellnase von ganz alleine auf die Idee gekommen, sich im Badezimmer auf die Toilette zu setzten und dort sein Geschäft zu verrichten, wie ein kürzlich bei TikTok veröffentlichtes Video zeigt.

"Also, Dior sprang früher hoch und trank direkt aus der Toilette, als wäre es sein persönlicher Stanley-Cup.. Und als ich ihn das erste Mal angeschrien habe, hat er sich so erschreckt, dass er gleich dort hingepinkelt hat", berichtete die 23-Jährige und fügte an: "Jetzt glaubt er, dass er das tun muss."