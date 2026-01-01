Hund mit Demenz macht plötzlich eine Kehrtwende: Der Grund rührt so viele zu Tränen

Kalifornien (USA) - Eigentlich war schon Schlafenszeit, doch der 16-jährige Max machte plötzlich kehrt. Im letzten Moment erinnerte sich der Hund , der an Demenz leidet, doch noch an das Wichtigste.

Max humpelte gerade den Korridor entlang, als er plötzlich umkehrte. © TikTok/dogcrushboutique

Jeden Abend gegen 19 Uhr legt sich Max schlafen. Der kleine Chorkie - eine niedliche Kreuzung aus Chihuahua und Yorkshire Terrier - trottet dann langsam den Flur entlang.

Der Vierbeiner, der schon seit Jahren nicht mehr richtig laufen kann, wirkt müde und vorsichtig. Doch an diesem Abend passierte etwas Besonderes. Kurz bevor er im Bett verschwand, hielt Max inne. Dann drehte er sich unvermittelt um.

Max leidet an einem kognitiven Dysfunktions-Syndrom, welches mit Demenz beim Menschen vergleichbar ist. Vieles vergisst er, manches verwirrt ihn. Doch an eines denkt er immer: seinen abendlichen Snack.

Der Schlummertrunk aus Knochenbrühe gehört für Max einfach dazu - ein kleiner Moment des Glücks, der ihm am Abend Sicherheit und Zufriedenheit schenkt.

Max' Besitzerin, die US-Amerikanerin Sandra Bond, hielt den Moment auf Video fest und teilte ihn auf ihrem TikTok-Kanal "dogcrushboutique". Der Clip ging binnen kurzer Zeit viral und rührte Millionen Menschen zu Tränen.