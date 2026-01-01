Hund mit Demenz macht plötzlich eine Kehrtwende: Der Grund rührt so viele zu Tränen
Kalifornien (USA) - Eigentlich war schon Schlafenszeit, doch der 16-jährige Max machte plötzlich kehrt. Im letzten Moment erinnerte sich der Hund, der an Demenz leidet, doch noch an das Wichtigste.
Jeden Abend gegen 19 Uhr legt sich Max schlafen. Der kleine Chorkie - eine niedliche Kreuzung aus Chihuahua und Yorkshire Terrier - trottet dann langsam den Flur entlang.
Der Vierbeiner, der schon seit Jahren nicht mehr richtig laufen kann, wirkt müde und vorsichtig. Doch an diesem Abend passierte etwas Besonderes. Kurz bevor er im Bett verschwand, hielt Max inne. Dann drehte er sich unvermittelt um.
Max leidet an einem kognitiven Dysfunktions-Syndrom, welches mit Demenz beim Menschen vergleichbar ist. Vieles vergisst er, manches verwirrt ihn. Doch an eines denkt er immer: seinen abendlichen Snack.
Der Schlummertrunk aus Knochenbrühe gehört für Max einfach dazu - ein kleiner Moment des Glücks, der ihm am Abend Sicherheit und Zufriedenheit schenkt.
Max' Besitzerin, die US-Amerikanerin Sandra Bond, hielt den Moment auf Video fest und teilte ihn auf ihrem TikTok-Kanal "dogcrushboutique". Der Clip ging binnen kurzer Zeit viral und rührte Millionen Menschen zu Tränen.
Ein kleiner Umweg, der Herzen berührt: Hund Max macht für abendlichen Snack noch einmal kehrt
Sandra weiß, dass Max bereits mehr Zeit bekommen hat als viele andere Hunde seiner Rasse. Trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen genießt sie jede Sekunde mit ihm und seiner Zwillingsschwester Pumpkin. "Ich verpasse keine der kleinen Dinge mehr", sagte sie gegenüber Newsweek. "Ich nehme jeden Tag ganz bewusst in mich auf."
Zwischen Lächeln und Tränen erkannten viele Zuschauer auf TikTok ihre eigenen Tiere wieder. Die kleine Kehrtwende des Hundes erinnerte viele Hundefans daran, wie kostbar selbst die unscheinbarsten Augenblicke sein können.
