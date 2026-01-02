Golden Retriever zerrt Frauchen ins Café: Was er dann tut, verzückt so viele
Montreal (Kanada) - Es passiert jeden Morgen um dieselbe Zeit: Golden Retriever Charlie beginnt um 6.30 Uhr, wie verrückt an seinem Frauchen zu ziehen. Denn wann immer Lauren Lieberman und der Rüde ihren Morgenspaziergang in Montreal, Kanada, machen, will Charlie einen Zwischenstopp einlegen.
In einem viralen Video aus dem vergangenen Monat ist das Schauspiel zu sehen, das seitdem so viele User verzückt. In dem Clip zieht der Golden Retriever an der Leine, damit seine Besitzerin im Café zum Tresen der Barista geht.
Dort passiert jedoch zunächst nichts. Die Barista hat leider keine Zeit für den Rüden. Charlie will so schnell aber nicht aufgeben. Also setzt er sich auf eine Kundenbank - laut seinem Frauchen, um den Augenkontakt zur Barista halten zu können.
Dort wartet Charlie schließlich - und wartet und wartet. Während der Hund immer trauriger und hoffnungsloser aussieht, passiert trotzdem erst einmal nichts.
Doch dann hebt sich sein Blick plötzlich erwartungsvoll.
Virales TikTok-Video zeigt süße Warterei des Golden Retrievers
Zunächst reicht ihm die Barista einen kleinen Keks, es folgt sogar noch ein größerer in Herzform. Dann geht alles ganz schnell - weg sind die Kekse. Charlie ist es allerdings nicht.
Offenbar hat ihm der kleine Snack nicht gereicht. Der Vierbeiner verharrt auf seiner Bank, ganz offensichtlich in der Hoffnung auf einen Nachschlag. Doch irgendwann muss Schluss sein.
Es gibt noch ein paar Streicheleinheiten vom Frauchen, aber keine weiteren Leckerlis. Charlie wird sich am nächsten Morgen also wieder ins Zeug legen müssen.
Unterdessen erfreut sich das Publikum auf TikTok an dem herzlichen Video. Fast 500.000 Klicks sind seit dem 19. Dezember zusammengekommen, dazu mehr als 50.000 Likes. In der Kommentarspalte herrscht allerdings Uneinigkeit. Während einige User mit Tränen lachenden Emojis reagieren, nutzen andere die Herzchen.
Ob so oder so: In jedem Fall hat der Golden Retriever ihnen für einen Moment den Tag versüßt.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/laurenandcody