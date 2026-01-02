Golden Retriever zerrt Frauchen ins Café: Was er dann tut, verzückt so viele

Montreal (Kanada) - Es passiert jeden Morgen um dieselbe Zeit: Golden Retriever Charlie beginnt um 6.30 Uhr, wie verrückt an seinem Frauchen zu ziehen. Denn wann immer Lauren Lieberman und der Rüde ihren Morgenspaziergang in Montreal, Kanada, machen, will Charlie einen Zwischenstopp einlegen.

Golden Retriever Charlie zerrt sein Frauchen ins Café. Was er da wohl will? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/laurenandcody

In einem viralen Video aus dem vergangenen Monat ist das Schauspiel zu sehen, das seitdem so viele User verzückt. In dem Clip zieht der Golden Retriever an der Leine, damit seine Besitzerin im Café zum Tresen der Barista geht.

Dort passiert jedoch zunächst nichts. Die Barista hat leider keine Zeit für den Rüden. Charlie will so schnell aber nicht aufgeben. Also setzt er sich auf eine Kundenbank - laut seinem Frauchen, um den Augenkontakt zur Barista halten zu können.

Dort wartet Charlie schließlich - und wartet und wartet. Während der Hund immer trauriger und hoffnungsloser aussieht, passiert trotzdem erst einmal nichts.

Doch dann hebt sich sein Blick plötzlich erwartungsvoll.