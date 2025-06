Als Frau dank Tierkamera sieht, was ihr Dackel gerade tut, rast sie panisch nach Hause

Großbritannien - Sie gehört zu den Menschen, die einen Türschlitz für die Post haben. Aus diesem Grund musste Amie Molloy (29) aus Großbritannien kürzlich auf die harte Tour lernen, welche Konsequenzen das haben kann. Opfer und Täter zugleich war in diesem Fall ihr Dackel Colin.

Entsprechend verängstigt rief Molloy beim Tierarzt an, der sie an die Giftnotrufzentrale verwies. Dort hatte man schlechte Nachrichten für das Frauchen.

Colin wiege nur 3,6 Kilogramm, weshalb der komplette Tüten-Inhalt eine ziemlich große Portion für ihn gewesen sei, so die 29-Jährige.

Dem war nach Meinung seines Frauchens auf keinen Fall so. "Er aß eine ganze Tüte mit Gelenk-Ergänzungsmitteln, die zum Glück aus natürlichen Zutaten hergestellt waren", erzählte sie diese Woche in einem Interview mit Newsweek .

An das unverhoffte Futter war der Rüde gekommen, weil es der Postbote ordnungsgemäß durch den Türspalt geworfen hatte. Ob Colin durch das Hundebild auf der Packung überzeugt worden war, dass er den Inhalt ruhig fressen konnte?

Im Video ist zu sehen, wie Dackel Colin sich die Tüte mit den Nahrungsergänzungsmitteln für Hunde schnappt. © TikTok/Screenshot/amieandcolin

Nachdem sich die Fachleute die Zutatenliste von Molloy durchgeben lassen hatten, war ihnen etwas aufgefallen.

"Sie sagten, es sollte ihm gut gehen, aber eine Zutat könnte Leberschäden verursachen, die sich erst nach 24 bis 48 Stunden zeigen würden. Sie sagten auch, er würde wahrscheinlich erbrechen und Durchfall bekommen", erklärte die junge Frau dem US-Magazin.

Zum Glück stellten sich die Befürchtungen der Fachleute als falsch heraus. Colin überstand seine vermeintliche "Überdosis" ohne größere Beschwerden, war aber für seine Verhältnisse sehr ruhig.

"Er ist wieder ganz der Alte. Am nächsten Tag war er sogar voller Energie", sagte Molloy, die inzwischen einen speziellen Käfig für ihre Post bestellt hat. Damit will sie sicherstellen, dass ihr Hund nie wieder an einem frisch zugestellten Päckchen knabbert.