25.09.2023 08:01 Als Frauchen schwanger ist, überrascht sie der Hund mit einer Glücks-Nachricht

Ja, gibts denn so was?! Eine Frau und ihr Hund sind zur selben Zeit schwanger und haben am selben Tag den Ultraschall-Termin.

Von Clemens Grosz

Helsinki (Finnland) - Wie das Frauchen, so das Wauwauchen. Als TikTokerin Ella (31) schwanger wurde, war ihr Glück eigentlich komplett, dachte sie zumindest. Doch Hündin Kikka (3) legte noch eine Schippe obendrauf. TikTokerin Ella Purhonnen (31) freut sich auf ihr zweites Kind. Doch auch ihre Hündin Kikka wird bald Mama. © Montage: TikTok/pieceofellu Grenzenlose Freude: Frauchen und Hündchen sind zur selben Zeit schwanger! So geschehen bei Ella Purhonnen (31) und ihrer Hündin Kikka. Bei Newsweek berichtet die junge Finnin, wie es ihnen geht. "Ich bin derzeit im 6. Monat schwanger mit meiner zweiten Tochter", erklärt Ella. "Ich lebe mit meinem Verlobten Pauli zusammen und wir haben eine zweijährige Tochter namens Alexandra." Hunde Hund trifft plötzlich auf Kojoten: Was der wilde Vierbeiner dann tut, erstaunt so viele Nun ist wieder ein Töchterlein unterwegs, ein absoluter Wunschtraum, wie Ella berichtet. "Wir haben uns so gefreut." Doch auch Kikka erwartet Babys. "Kikka ist ein Cockapoo, also halb Cockerspaniel und halb Pudel", sagt Ella über ihre dreijährige Hündin, mit der sie augenscheinlich eine ganz besonders enge Verbindung spürt. "Kikka ist mir während der ganzen Schwangerschaft nie von der Seite gewichen." Ella ist überzeugt: "Sie hat gefühlt, dass wir beide in der gleichen Situation sind." Gleichzeitig schwanger: Ella und ihre Cockapoo-Hündin Kikka Am selben Tag beim Ultraschall: Ella erwartet ein Mädchen, während sich bei Kikka acht Welpen angekündigt haben. © Montage: TikTok/pieceofellu "Es war so schön, die Schwangerschaft gemeinsam zu erleben" Inzwischen sind Kikkas Babys da. © Montage: TikTok/pieceofellu Doch damit nicht genug! "Kikka und ich hatten sogar die Arzttermine am selben Tag! Ich hatte eine Ultraschalluntersuchung, um mein Baby zu sehen, und dann hatte Kikka eine Röntgenuntersuchung, bei der wir ihre acht Babys sahen", sprudelt es aus Ella nur so heraus, die ihr Glück kaum noch zurückhalten kann. "Es war so schön, die Schwangerschaft gemeinsam zu erleben." Inzwischen sind Kikkas Babys da. Die süßen Fellbälle haben ihre Äuglein noch nicht geöffnet, liegen in der Welpen-Kiste bei der Hündin und sind noch ganz tapsig. Hunde Hund läuft verwirrt durch die Straßen, plötzlich bekommt seine Besitzerin Polizeibesuch Die 31-Jährige berichtet: "Sie hat vor einer Woche acht wunderschöne Welpen zur Welt gebracht, drei Mädchen und fünf Jungs." Nun dauert es noch einige Wochen, bis auch Ellas Tochter auf die Welt kommt. Die werdende Menschen-Mama zu Newsweek: "Ich kann es kaum erwarten, dass die Welpen wieder mit meinem Baby vereint sind." Denn: "Kikka ist die beste Freundin unserer Tochter Alexandra, und ich glaube, dass ihre Welpen auch mit dem neuen Baby befreundet sein werden." Anders als Menschen sind Hunde in der Regel zwischen acht und neun Wochen lang schwanger. Zwei Monate sollten die Welpen nach der Geburt bei ihrer Mutter bleiben, dann sind sie bereit, in ein neues Zuhause einzuziehen.

