Als Frauen sehen, was Golden Retriever da im Maul hat, ist das Gelächter groß
USA - Was für ein kleiner Frechdachs! Golden Retriever Milo hat es wirklich faustdick hinter den Ohren ...
In einem Video, das seither auf TikTok für eine Menge Begeisterung sorgt, wird eine junge Frau gerade von ihrer Mutter gerufen. Der Grund: Sie braucht Hilfe mit dem Vierbeiner.
Nutzerin "munchergobble" reagiert sofort und eilt in den Flur, wo der Hund auf einer Treppe steht und die beiden Frauen unschuldig ansieht.
"Er hat eine Menge Geld in der Schnauze und ich weiß nicht, wo er das herhat", erklärt Milos Frauchen und versucht, den Goldie zu greifen zu bekommen. Der dreht seinen Kopf jedoch vehement weg.
"Milo!", schimpft die Teenagerin daraufhin und packt den Frechdachs am Kinn, um seinen Kopf zu heben. Und tatsächlich: Zwischen seinen Zähnen prangt ein Ein-Dollar-Schein.
"Munchergobbles" Mutter kann daraufhin nur herzlich lachen. Während ihre Tochter den Hund festhält, zieht sie den Schein zwischen seinen Beißerchen hervor. Doch damit nicht genug. Den beiden Frauen fällt direkt auf, dass da noch mehr im Mund des Golden Retrievers zu stecken scheint.
Und so ziehen die zwei sein Maul behutsam weiter auf - und enthüllen dabei eine weitere Banknote!
Auf TikTok ging der Golden-Retriever-Clip viral
Golden Retriever klaut Geld bei seiner Familie
"Hast du echt Geld gegessen!?", fragt die Jugendliche entsetzt, während ihre Mutter nur den Kopf schütteln kann: "Wo hast du das her?"
Das Video wurde innerhalb weniger Tage bereits mehr als eine Million Mal geklickt, die Nutzer in der Kommentarspalte amüsierten sich köstlich über den Vierbeiner.
So schrieb einer von ihnen: "Er ist finanziell unabhängig", woraufhin "munchergobble" konterte: "Ach ja? Kann er dann auch die Rechnungen mitbezahlen?"
In die Caption des kuriosen Beitrages schrieb sie derweil: "Er hat uns beraubt!"
Übel scheint sie ihm die Aktion immerhin nicht zu nehmen. Ein Blick auf den Account reicht aus, um zu sehen, wie die beiden in aktuellen Videos wieder miteinander schmusen, albern und lachen können.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/munchergobble (2)