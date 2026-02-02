Als Frauen sehen, was Golden Retriever da im Maul hat, ist das Gelächter groß

USA - Was für ein kleiner Frechdachs! Golden Retriever Milo hat es wirklich faustdick hinter den Ohren ...

Golden Retriever Milo hatte versucht, sich mit dem Geld aus dem Staub zu machen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/munchergobble (2)

In einem Video, das seither auf TikTok für eine Menge Begeisterung sorgt, wird eine junge Frau gerade von ihrer Mutter gerufen. Der Grund: Sie braucht Hilfe mit dem Vierbeiner.

Nutzerin "munchergobble" reagiert sofort und eilt in den Flur, wo der Hund auf einer Treppe steht und die beiden Frauen unschuldig ansieht.

"Er hat eine Menge Geld in der Schnauze und ich weiß nicht, wo er das herhat", erklärt Milos Frauchen und versucht, den Goldie zu greifen zu bekommen. Der dreht seinen Kopf jedoch vehement weg.

"Milo!", schimpft die Teenagerin daraufhin und packt den Frechdachs am Kinn, um seinen Kopf zu heben. Und tatsächlich: Zwischen seinen Zähnen prangt ein Ein-Dollar-Schein.

"Munchergobbles" Mutter kann daraufhin nur herzlich lachen. Während ihre Tochter den Hund festhält, zieht sie den Schein zwischen seinen Beißerchen hervor. Doch damit nicht genug. Den beiden Frauen fällt direkt auf, dass da noch mehr im Mund des Golden Retrievers zu stecken scheint.

Und so ziehen die zwei sein Maul behutsam weiter auf - und enthüllen dabei eine weitere Banknote!