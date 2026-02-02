Frau rettet verwahrlosten Straßenhund: "Eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe"
Katar - Acht Jahre lang lebte Straßenhund Winston auf einem Industriegelände in Katar - ohne festen Unterschlupf, mit schweren Verletzungen und ständigem Kampf um Nahrung. Erst 2019 gelang seine Rettung.
Tierschützerin Louisa Crook, die damals in dem kleinen arabischen Land lebte, wurde zufällig auf den stark abgemagerten Hund mit einem deformierten Bein aufmerksam.
Mitarbeiter des Geländes nahe ihrer Arbeitsstelle berichteten ihr, dass Winston dort bereits seit rund acht Jahren gesehen worden war.
Die Lebensbedingungen seien extrem gewesen: hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, kaum Schutz und ständige Konkurrenz um Futter.
Der Versuch, Winston einzufangen, erwies sich als schwierig, denn der Hund war äußerst misstrauisch. Erst nach etwa zwei Monaten gelang es Louisa, ihn in Sicherheit zu bringen.
Nach der Rettung zeigte sich das Ausmaß seiner gesundheitlichen Probleme. Winston litt unter einer schweren Hautinfektion sowie erheblichen orthopädischen Schäden. Ein Vorderbein war stark verbogen, ein Hinterbein bereitete ihm große Schmerzen. Aufgrund des Alters der Verletzungen kam eine Operation nicht infrage, stattdessen erhielt Winston eine schmerzlindernde Behandlung.
Zunächst ging Louisa davon aus, dass Winston nur noch wenig Zeit bleiben würde. Doch der Hund erwies sich als widerstandsfähiger als erwartet. Über mehrere Monate hinweg wurde er medizinisch versorgt, erhielt Medikamente, regelmäßige Behandlungen und erholte sich nach und nach.
Tierschützerin gibt Straßenhund ein zweites Leben
Winston lebte fortan im Haushalt von Louisa und ihrem Mann. Er blieb zunächst zurückhaltend und wachsam, entwickelte jedoch Vertrauen. Sein Alltag bestand aus Ruhephasen, Aufenthalten im Freien und kurzen Spaziergängen, auf die er später verzichtete, als seine Mobilität nachließ.
Im Jahr 2024 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand deutlich. Die Schmerzen nahmen zu, sodass Louisa im März die Entscheidung traf, Winston einschläfern zu lassen. Er wurde gemeinsam mit einer weiteren geretteten Katze friedlich verabschiedet.
Rückblickend zeigte sich die Tierschützerin dankbar für die fünf Jahre, die sie mit ihrem Hund verbringen durfte. Seine Geschichte teilte sie auf ihrem TikTok-Kanal, das rührende Video erhielt virale Aufmerksamkeit. Gleichzeitig hofft Louisa, dass sein Schicksal dazu beiträgt, Vorurteile gegenüber alten oder gesundheitlich beeinträchtigten Tieren abzubauen.
"Auch ältere oder kranke Tiere können enge Begleiter sein", sagte Louisa gegenüber Newsweek. "Ihr Wert hängt nicht von ihrem Aussehen oder ihrer Perfektion ab. Winston bei mir aufzunehmen, war eine der besten Entscheidungen, die ich je in meinem Leben getroffen habe."
Titelfoto: TikTok/crook_lock