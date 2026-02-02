Frau rettet verwahrlosten Straßenhund: "Eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe"

Katar - Acht Jahre lang lebte Straßenhund Winston auf einem Industriegelände in Katar - ohne festen Unterschlupf, mit schweren Verletzungen und ständigem Kampf um Nahrung. Erst 2019 gelang seine Rettung.

Louisa fand den Streuner in einem völlig verwahrlosten Zustand. Auf TikTok erzählte sie seine Geschichte. © TikTok/crook_lock

Tierschützerin Louisa Crook, die damals in dem kleinen arabischen Land lebte, wurde zufällig auf den stark abgemagerten Hund mit einem deformierten Bein aufmerksam.

Mitarbeiter des Geländes nahe ihrer Arbeitsstelle berichteten ihr, dass Winston dort bereits seit rund acht Jahren gesehen worden war.

Die Lebensbedingungen seien extrem gewesen: hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, kaum Schutz und ständige Konkurrenz um Futter.

Der Versuch, Winston einzufangen, erwies sich als schwierig, denn der Hund war äußerst misstrauisch. Erst nach etwa zwei Monaten gelang es Louisa, ihn in Sicherheit zu bringen.

Nach der Rettung zeigte sich das Ausmaß seiner gesundheitlichen Probleme. Winston litt unter einer schweren Hautinfektion sowie erheblichen orthopädischen Schäden. Ein Vorderbein war stark verbogen, ein Hinterbein bereitete ihm große Schmerzen. Aufgrund des Alters der Verletzungen kam eine Operation nicht infrage, stattdessen erhielt Winston eine schmerzlindernde Behandlung.

Zunächst ging Louisa davon aus, dass Winston nur noch wenig Zeit bleiben würde. Doch der Hund erwies sich als widerstandsfähiger als erwartet. Über mehrere Monate hinweg wurde er medizinisch versorgt, erhielt Medikamente, regelmäßige Behandlungen und erholte sich nach und nach.