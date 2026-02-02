Kara braucht vor allem zwei Dinge: Weight-Watchers-Gruppe und viele Kuscheleinheiten

Frankfurt am Main - Ein trauriger Schicksalsschlag hat dafür gesorgt, dass Kara im Tierheim in Frankfurt gelandet ist: Da ihr vorheriger Besitzer leider verstorben ist, sucht die pfundige Hundedame nun ein neues Für-immer-Zuhause.

Kara sehnt sich nach einer neuen Familie - und ganz viel Liebe. © Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V. (2)

Laut Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern handelt es sich bei der Belgischen Schäferhündin um eine sehr nette Vierbeinerin - und eine stattliche noch dazu.

So stattlich, dass sie sich der tierischen Weight-Watchers-Gruppe habe anschließen müssen. Das Tierheim geht davon aus, dass ihr Besitzer sich nicht mehr ausreichend um sie kümmern konnte und sie reichlich Futter anstatt Bewegung bekam.

Auch bei ihrer künftigen Familie muss demnach genau darauf geachtet werden, dass die Hündin wieder ihr Idealgewicht erreicht. Wenn sie die überschüssigen Pfunde los sei, freue sie sich auch wieder über viele ausgedehnte Spaziergänge.

Den Angaben zufolge ist Kara nicht nur extrem freundlich, sondern sehnt sich geradezu nach menschlicher Nähe und Wärme.

"Geht man an Ihrem Auslauf vorbei, läuft sie hinterher und bettelt um Zuneigung", schildert das Tierheim. "Sie liebt es, wenn man mit ihr kuschelt und schmust." Wenig überraschend fühlt sie sich in der Einrichtung nicht wirklich wohl. All der Lärm und vor allem das Alleinsein gefallen ihr nicht. Sie werde deshalb manchmal auch nervös und unruhig.