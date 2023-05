Als Mann sieht, was diese Motorradfahrerin hinter sich her schleift, zückt er sofort sein Handy

Denpasar (Bali) - Schreckliche Szenen im Urlaubsparadies Bali: Eine Frau fährt mit ihrem Motorrad durch Denpasar und schleift dabei herzlos ihr Haustier hinter sich her. Ein Video des Vorfalls ging im Internet viral.

Wie herzlos! Diese Motorradfahrerin schleifte ihren Hund hinter sich her. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/nangbryan_adventure

Nang Bryan (42) war gerade dabei, seine Kinder von der Schule in der balinesischen Hauptstadt abzuholen, als er plötzlich unfreiwillig Augenzeuge einer brutalen Tierquälerei wurde:

Vor ihm war eine Frau mit ihrem Motorrad unterwegs, während ihr Hund an einer Leine, die an ihrer Tasche befestigt war, hinter ihr hergezogen wurde. Das Tier wurde dabei schwer an den Pfoten verletzt.

"Als es passierte, holte ich mein Handy heraus", erinnert sich der 42-Jährige gegenüber der indonesischen Zeitung Kompas.

Mehrere Sekunden hielt er die Kamera seines Smartphones auf die Motorradfahrerin vor ihm und filmte dabei die grausame Tat. Man erkennt deutlich, dass der Vierbeiner überhaupt nicht hinterherkommt und mit dem Gefährt nicht mithalten kann.

Ihm blieb nichts anderes übrig, als halb hüpfend, halb schleifend hinter dem Motorrad herzurennen, um nicht stranguliert zu werden.