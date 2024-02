Als monatelang vermisster Hund seinen Besitzer erschnüffelt, gibt es kein Halten

Ein weiterer Polizist überprüfte den Vierbeiner gründlich und stellte dabei einen Mikrochip fest. So konnten die Besitzer verständigt werden. Das rührende Wiedersehen des Hundes und Ralph Tilghman wurde gefilmt, der Clip von der örtlichen Polizei auf Facebook geteilt.

Polizeisergeant Adam Rees aus Brockton in Massachusetts bewies den richtigen Riecher, als er einen 32-jährigen US-Amerikaner verhaftete.

Als das Tier nach dem Beschnuppern erkennt, wen es da vor sich hat, flippt "Speedy" vor Freude aus, wuselt durch den Raum und springt freudig an seinem Besitzer hoch. Wäre das Tier nicht an der Leine, hätte es wohl das Zimmer komplett auf den Kopf gestellt. Ich bin "schockiert und dankbar", gab der Hundebesitzer anschließend Einblick in seine Gefühlswelt.

Womöglich hat es bei Familie Tilghman daheim ähnliche Bilder gegeben, denn der Vater wollte die unfassbare Neuigkeit vor seinen Kindern geheim halten, um den Ausdruck der Überraschung in ihren Gesichtern erleben zu können.