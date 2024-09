Als sich Golden Retriever "Crosby" verletzt, eilen ihm zahlreiche Retter zu Hilfe

New Hampshire (Vereinigte Staaten) - Golden Retriever "Crosby" verletzte sich während einer Wanderung mit seinem Besitzer und schuldet einer Gruppe von Helfern besonderen Dank.

Golden Retriever "Cosby" freut sich nach seiner erschöpfenden Tour auf Erholung. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/NH Paw Rescue

Crosby, sein Besitzer und ein weiterer Hund waren auf einer Wanderroute entlang des Franconia Ridge Loop in New Hampshire unterwegs.

Doch NH Paw Rescue, eine Gruppe von Freiwilligen, die bei der Rettung von Hunden in den Bergen von New Hampshire helfen, berichteten in einem Post auf Facebook, dass Crosby starke Anzeichen von Erschöpfung und Müdigkeit zeigte.

Die Wanderstrecke, die der Hundebesitzer ausgewählt hatte, beschreibt die Hilfsorganisation als schwierige und steinige Route, auf der man über weite Strecken den Elementen stark ausgesetzt ist.

Laut NH Paw Rescue, stellte Crosbys Besitzer nach gut der Hälfte der Strecke fest, dass sein Golden Retriever langsamer wurde und längere Pausen einlegte.

Nachdem die drei zunächst einen Stopp an einer Berghütte eingelegt hatten, schleppte sich Crosby noch eine weitere Meile über den Franconia Ridge Loop. Doch dann musste das Trio seine Route endgültig abbrechen.