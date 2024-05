Als Tierheim-Mitarbeiter neue Hündin sehen, wissen sie sofort: Sie haben ein Problem

Edinburg (Texas) - Sie würden ihr so gerne helfen, doch sie können es nicht. Die Pfleger des Tierheims "Palm Valley Animal Society", das in Edinburg, Texas, sitzt, haben ein Problem, seitdem Hunde-Dame "Cookie Sauce" bei ihnen eingetroffen ist.

Das Team ist mit der Leistung, die es für das arme Weibchen erbringen müsste, überfordert. "Sie verletzt sich versehentlich im Zwinger, was die dringende Notwendigkeit eines Zuhauses oder einer Pflegestelle unterstreicht, wo sie die engagierte Pflege erhalten kann, die sie verdient", teilt das Tierheim am Donnerstag auf Facebook mit.

Der bittere Grund: Cookie ist blind. Die Hündin leidet nicht nur an Grünem Star, sondern auch an Progressiver Retina-Atrophie. Das ist eine weitere Augenkrankheit, bei der die Netzhaut von Hunden langsam abstirbt.

Sie sei ein süßes Mädchen, das Menschen liebe. Sie jage gerne Eichhörnchen und sei außerdem stubenrein, so das Team. Cookie brauche einfach Hilfe, "die über das hinausgeht, was wir ihr geben können."

Weil die Not groß ist, braucht das Tierheim schnellstmöglich eine Lösung. "Cookie Sauce muss sofort in einer Pflegefamilie oder für immer untergebracht werden!"

Dabei richten sich die Verantwortlichen nicht nur an andere Tierheime und Rettungsstellen, sondern auch bewusst an die Facebook-User. "Euer Anteil in den sozialen Medien könnte ihre Lebensader sein. Finden wir für Cookie Sauce das liebevolle Zuhause, das sie verdient", so das Tierheim abschließend.

Zum Glück für die Hündin ist das Facebook-Posting schon rund 700 Mal geteilt worden. In der Kommentarspalte melden sich bereits erste Interessenten.

Es sieht so aus, als könnte ihr schon bald ein Happy End winken.