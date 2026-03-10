Anblick von kleinem Hund bricht Rettern das Herz: "Was hat dieses Tier erleiden müssen?"

Bergheim - Ziemlich sprachlos und voller Wut waren die Mitarbeiter des Tierheims Bergheim bei Köln , als sie am Anfang der Woche einen Hund bei sich aufnahmen, der in einem derart erbärmlichen Zustand eingetroffen war wie noch kein Vierbeiner zuvor. Tierfreunde brauchen bei dieser Story wahrlich starke Nerven ...

Der arme Hund war bei seiner Ankunft im Tierheim Bergheim völlig verwahrlost. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

Bei Instagram hatten die Bergheimer Tierretter am Montagabend einen neuen Beitrag auf ihrem Kanal hochgeladen, der nicht nur den Mitarbeitern die Sprache verschlug ("Uns fehlen gerade komplett die Worte"), sondern auch sämtlichen Fans.

Kurz zuvor hatte das Tierheim nämlich einen Fundhund bei sich aufgenommen, der in einem völlig verwahrlosten Zustand in der Einrichtung eingetroffen war, wie die Pfleger in einem Video zeigten.

In dem Clip wurde der weiße Vierbeiner gerade von den Mitarbeitern von Unmengen an verfilztem und völlig verdrecktem Fell befreit, das augenscheinlich schon über viele Jahre über seinen kleinen Körper hinweg gewuchert war.

Der Rüde war nach Angaben der Tierretter so sehr in den Filzplatten gefangen, dass er kaum laufen konnte und sich beim Urinieren selbst annässen musste.

"Was für ein armer, armer Hund! In all den Jahren ist noch nie ein Tier in einem so bedauernswerten Zustand zu uns gekommen", erklärten die Tierretter, die Stunden damit zubrachten, ihren Schützling von seinem "stinkenden Panzer" zu befreien, und sich fragten: "Was hat dieses Tier erleiden müssen?"