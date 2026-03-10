Paar renoviert altes Haus: Was sie dann entdecken, zerreißt ihr Herz

Göteborg (Schweden) - Bei der Renovierung ihres Hauses stieß ein Paar aus Schweden auf die Hinterlassenschaften der Vorbesitzer. Die Entdeckung, die den beiden ziemlich nah ging, brachte sie zu einer überraschenden Entscheidung.

Das Paar fand beim Abschleifen der Türen in ihrem Haus eine Hinterlassenschaft der Vorbesitzer. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/plasticparty

Anna zog 2019 mit ihrem Freund in ein älteres Haus in Göteborg. Ihr Partner kannte die Immobilie bereits, da dort zuvor eine befreundete Familie gewohnt hatte.

Dadurch traf Anna die Vorbesitzer mehrfach vor ihrem Einzug an und durfte dabei auch ihr vierbeiniges Familienmitglied kennenlernen. Sie schloss Hund "Dizzy" direkt ins Herz: "Er war ein toller Hund. Groß und flauschig", lässt sie ihre Begegnung mit der Fellnase gegenüber Newsweek Revue passieren.

Als das Paar schließlich einzog, war für Dizzy die Zeit gekommen: "Er war sehr alt", erklärt Anna. "Er konnte nicht mehr viel laufen und sah auch nicht mehr so gut." Die ehemaligen Anwohner des Hauses entschlossen sich deshalb, das Tier einzuschläfern.

Zu diesem Zeitpunkt ahnten Anna und ihr Partner noch nicht, dass sich der Hund in ihrem Haus verewigt hatte.