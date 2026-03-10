Paar renoviert altes Haus: Was sie dann entdecken, zerreißt ihr Herz
Göteborg (Schweden) - Bei der Renovierung ihres Hauses stieß ein Paar aus Schweden auf die Hinterlassenschaften der Vorbesitzer. Die Entdeckung, die den beiden ziemlich nah ging, brachte sie zu einer überraschenden Entscheidung.
Anna zog 2019 mit ihrem Freund in ein älteres Haus in Göteborg. Ihr Partner kannte die Immobilie bereits, da dort zuvor eine befreundete Familie gewohnt hatte.
Dadurch traf Anna die Vorbesitzer mehrfach vor ihrem Einzug an und durfte dabei auch ihr vierbeiniges Familienmitglied kennenlernen. Sie schloss Hund "Dizzy" direkt ins Herz: "Er war ein toller Hund. Groß und flauschig", lässt sie ihre Begegnung mit der Fellnase gegenüber Newsweek Revue passieren.
Als das Paar schließlich einzog, war für Dizzy die Zeit gekommen: "Er war sehr alt", erklärt Anna. "Er konnte nicht mehr viel laufen und sah auch nicht mehr so gut." Die ehemaligen Anwohner des Hauses entschlossen sich deshalb, das Tier einzuschläfern.
Zu diesem Zeitpunkt ahnten Anna und ihr Partner noch nicht, dass sich der Hund in ihrem Haus verewigt hatte.
Paar macht bei Renovierung rührende Entdeckung
Während der Renovierung widmeten sie sich unter anderem den hölzernen Bodenschwellen in ihrem neuen Zuhause und schliffen die letzten Jahrzehnte ab. Beim Brett an der Haustür entdeckte das Paar dann mehrere Abdrücke, die Dizzy mit seinen schmutzigen Pfoten auf dem Weg nach drinnen hinterlassen hatte. "Ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie zu entfernen", so Anna.
Da sie den Vierbeiner kannten, hätte es sich nicht richtig angefühlt, die Erinnerung an ihn wegzuschleifen, obwohl die Schwelle ihrer Aussage nach "ziemlich abgenutzt" war.
Auf TikTok, wo Anna ihren herzerwärmenden Fund geteilt hatte, wurde das Paar für diese Entscheidung gelobt. "Ach, wie rührend. Solche Dinge machen das Leben lebenswert", meint ein Zuschauer unter dem Video.
Anna glaubt sogar, dass ihr die Pfotenabdrücke noch einmal zugutekommen würden: "Es fühlt sich an, als würde er immer noch über das Haus wachen." Sie findet es außerdem schön, dass etwas von der Seele der Vorbesitzer so noch erhalten bleibt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/plasticparty