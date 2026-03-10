Tierheim-Mitarbeiterin checkt Mikrochip von neuem Hund: Kurz darauf trifft sie der Schlag

Leesburg (Georgia, USA) - Kleiner Hund, große Wirkung: Als die Französische Bulldogge Toussaint auf einer Straße in Leesburg, Georgia, aufgegriffen wurde, ahnte niemand, was der Vierbeiner alles durchgemacht hatte. Der Rüde wurde zum "Lee County Animal Shelter", gebracht, wo die Tierrettungsbeamtin Sarah McMullen direkt seinen Mikrochip prüfte. Als sie die zahlreichen Einträge sah, traf die Frau der Schlag.

Rüde Toussaint trug zahlreiche Geheimnisse mit sich herum, als er ins Tierheim kam. © Facebook/Screenshot/Lee County Animal Shelter

"Ich habe sechs verschiedene Besitzer ausfindig machen können, die dieser Hund nacheinander hatte", sagte Officer McMullen jetzt in einem Interview mit WALB News 10. "Und jeder Besitzer hatte einen anderen Namen für ihn", fügte sie hinzu.

Doch der eigentliche Kracher war ein ganz anderer: Der Hund wurde seit knapp einem Jahr vermisst - und das im fast 300 Kilometer entfernten Atlanta!

"Ich bekam eine Benachrichtigung auf mein Handy: 'Ihr Hund wurde gefunden'", erzählte Toussaints Frauchen, Nikki Porcher, ebenfalls im Gespräch mit WALB. "Die Vorwahl war 229. Ich dachte nur: 'Interessant'", fügte sie hinzu.

Schließlich vereinbarte Porcher einen Termin mit dem Tierheim, um ihren geliebten Hund endlich wieder in die Arme schließen zu können.

Vor Ort staunte sie nicht schlecht.