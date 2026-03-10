Tierheim-Mitarbeiterin checkt Mikrochip von neuem Hund: Kurz darauf trifft sie der Schlag
Leesburg (Georgia, USA) - Kleiner Hund, große Wirkung: Als die Französische Bulldogge Toussaint auf einer Straße in Leesburg, Georgia, aufgegriffen wurde, ahnte niemand, was der Vierbeiner alles durchgemacht hatte. Der Rüde wurde zum "Lee County Animal Shelter", gebracht, wo die Tierrettungsbeamtin Sarah McMullen direkt seinen Mikrochip prüfte. Als sie die zahlreichen Einträge sah, traf die Frau der Schlag.
"Ich habe sechs verschiedene Besitzer ausfindig machen können, die dieser Hund nacheinander hatte", sagte Officer McMullen jetzt in einem Interview mit WALB News 10. "Und jeder Besitzer hatte einen anderen Namen für ihn", fügte sie hinzu.
Doch der eigentliche Kracher war ein ganz anderer: Der Hund wurde seit knapp einem Jahr vermisst - und das im fast 300 Kilometer entfernten Atlanta!
"Ich bekam eine Benachrichtigung auf mein Handy: 'Ihr Hund wurde gefunden'", erzählte Toussaints Frauchen, Nikki Porcher, ebenfalls im Gespräch mit WALB. "Die Vorwahl war 229. Ich dachte nur: 'Interessant'", fügte sie hinzu.
Schließlich vereinbarte Porcher einen Termin mit dem Tierheim, um ihren geliebten Hund endlich wieder in die Arme schließen zu können.
Vor Ort staunte sie nicht schlecht.
Tierheim verbreitet Geschichte auch auf Facebook
"Der Toussaint, den ich aus dem Tierheim holte, war sehr lebhaft. Er war riesig. Er hatte gut gefressen. Und es schien, als wäre er noch nie einem Fremden begegnet", schilderte die Besitzerin ihr Wiedersehen mit Toussaint.
Ihr Vierbeiner, den sie zwischenzeitlich schon für tot gehalten hatte, wirkte also überhaupt nicht so, als hätte er viel durchmachen müssen.
In jedem Fall ist Porcher aber nun heilfroh, dass sie ihn endlich wieder zurückhat. So meldete sie sich am Wochenende auf ihrer Facebook-Seite, um sich bei allen Beteiligten herzlich zu bedanken.
"Wer sich noch daran erinnert, wie glücklich ich war, als Toussaint zur Familie kam, erinnert sich auch daran, wie traurig ich war, als er ging. Tja, Happy Ends gibt es doch! Vielen Dank an das Lee County Animal Shelter und ein besonderer Dank an WALB News 10 für das Teilen unserer Geschichte."
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Lee County Animal Shelter