Aus Vermittlung zurückgekehrt: Wer gibt Mischlingsrüde Kopernikus eine weitere Chance?
Hamburg - Für Mischlingsrüde Kopernikus sollte endlich alles gut werden. Doch stattdessen musste der kastrierte Rüde aus seiner Vermittlung wieder ins Tierheim zurückkehren.
Seit Ende Juni 2026 wartet der Zehnjährige im Hamburger Franziskus-Tierheim nun erneut auf Menschen, die ihm eine weitere Chance geben.
Dabei zeigt sich der Vierbeiner in den eigenen vier Wänden von seiner besten Seite. Er liebt die Nähe zu seinen Bezugspersonen, baut schnell Vertrauen auf und kann von Streicheleinheiten gar nicht genug bekommen. Aufmerksamkeit genießt er in vollen Zügen und zeigt sich im Alltag als verschmuster Begleiter, heißt es auf der Website des Tierheims.
Doch der Rüde bringt auch Herausforderungen mit. Draußen reagiert Kopernikus derzeit noch sehr sensibel auf verschiedene Reize. Begegnen ihm andere Hunde oder bewegen sich Fahrräder und Jogger schnell an ihm vorbei, reagiert er mit bellen und großer Aufregung.
Deshalb sucht er Menschen, die bereit sind, mit Geduld und Konsequenz an diesem Verhalten zu arbeiten.
Mischlingsrüde Kopernikus aus dem Hamburger Franziskus-Tierheim sucht ein Zuhause
Für die Fellnase wünschen sich seine Tierpfleger ein ruhiges Zuhause fernab vom hektischen Großstadtleben. Seine neuen Halter sollten bereits Hundeerfahrung mitbringen. Ein Haushalt ohne kleine Kinder und ohne andere Tiere wäre für ihn ideal.
Mit einer souveränen, ruhigen und gleichzeitig konsequenten Führung hat Kopernikus beste Chancen, sich zu einem wunderbaren Begleiter zu entwickeln.
Wer den Zehnjährigen kennenlernen möchte, kann ihn während der Vermittlungszeiten im Tierheim besuchen oder sich per E-Mail an [email protected] an die Tierpflegerinnen wenden.
Titelfoto: Fotomontage: Franziskus-Tierheim Hamburg