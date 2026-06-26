Frauchen erwartet Baby: "Vorbereitung" ihrer Golden Retriever lässt Herzen schmelzen

Arlington (Virginia/USA) - Alle guten Dinge sind zwei - zumindest im Hause Bubolz. Dort freuen sich Katie und Kevin zusammen mit ihren zwei Golden-Retriever-Damen Ellie und Emma nämlich auf ihr zweites Baby. Dafür legen sich die beiden Hündinnen aus Arlington in Virginia mächtig ins Zeug. In zwei neuen Videos lassen sie derzeit reihenweise Herzen auf TikTok schmelzen.

Golden-Retriever-Dame Ellie (l.) bereitet sich schonmal auf das Wippen des Babys vor. Auch das Handtuch holt sie in einem Testlauf. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/elliegoldenlife

"Wie kann es sein, dass ich das Gefühl habe, alles über die Zeit mit einem Neugeborenen vergessen zu haben?", wundert sich ihr Herrchen im ersten nicht ganz ernst gemeinten Video.

Darin geht er mit den beiden Fellnasen - vor allem mit Ellie - noch einmal die wichtigsten Schritte durch. Bereits die erste Szene sorgt für einen Schmunzler.

Darin steht die Hündin an einer Wippe, in der sich eine Babypuppe befindet, und wippt das Spielzeug mit ihrer linken Vorderpfote auf und ab. Auch "Bäuerchen machen" übt Kevin mit ihr.

Danach kann Ellie ihrem Herrchen im Badezimmer helfen. Dort bringt sie ihm in einem Probelauf das Handtuch fürs Baby. Auch Vorlesen und das Beruhigen des kommenden Säuglings üben Mensch und Tier.

Am Ende des Videos gibt es aber einen faden Beigeschmack.