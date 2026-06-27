27.06.2026 17:37 Er hatte alles, dann landet Hund Tati plötzlich im Tierheim: Wer hat ein Herz für diesen Racker?

Hündchen Tati landet nach einem glücklichen Leben plötzlich im Tierheim Bergheim, jetzt sucht der zuckersüße Hunde-Rentner eine neue Bleibe.

Von Maurice Hossinger

Bergheim - Was für ein zauberhafter Bursche! Das Tierheim Bergheim rührt derzeit für einen etwas älteren Neuzugang kräftig die Werbetrommel. Findet Tati auf seine alten Tage doch noch das große Glück auf zwei Beinen?

Hund Tati ist neulich im Tierheim Bergheim eingezogen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim Diese Frage schwirrt seit dem Wochenende auch den mehr als 50.000 Followern des Tierheims im Kopf herum, die jüngst vom Schicksal des Rackers informiert worden waren. "Die Sonne brennt, alles stöhnt – nur der kleine Tati lächelt. Und das, obwohl er eigentlich gar keinen Grund dazu hat", heißt es eingangs des Beitrags auf Instagram. Schuld daran sei den Tierrettern zufolge sein gestandenes Alter von 14 Jahren, das ihm bei Vermittlungsanfragen möglicherweise "Probleme" machen könne. Hunde Kleiner Pomchi aus Mannheim feiert internationalen Erfolg mit viralem Video Überhaupt erst nach Bergheim gekommen ist Tati deshalb, weil sich seine ehemaligen Besitzer tragischerweise aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um ihn haben kümmern können. Heißt: Als kleiner Hunde-Senior sucht er deshalb jetzt nach einer neuen Bleibe für den Rest seines Lebens.

Tierheim Bergheim stellt klar: Noch keine Kontaktanfragen schicken