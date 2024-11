Ausgesetzt mit riesigem Tumor: So sieht Hündin Tammy ein halbes Jahr später aus!

Der direkte Vergleich nach einem halben Jahr: Tammy geht es mittlerweile richtig, richtig gut. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Eilenburg

Um Tammys Fortschritte zu würdigen, hat das Tierheim in Eilenburg ein rührendes Video auf Facebook geteilt.

"Seitdem wir dich aufgenommen haben, verzauberst du uns jeden Tag mit deiner guten Laune und zeigst uns, wie es sich gelohnt hat, um dich zu kämpfen", schreibt die Einrichtung zu dem Clip, in dem man die schwarze Hündin über eine Wiese tollen und sich im Gras wälzen sieht.

"Auch wenn dir in deinem bisherigen Leben so viel Leid angetan wurde, bist du so ein lebensfroher Hund", freut sich das Tierheim. Der Weg dahin war allerdings alles andere als einfach.



Ende April war Tammy in einem Waldstück zwischen Röcknitz und Thammenhain entdeckt worden - abgemagert und verwaist, da sich die vorherigen Besitzer wohl aufgrund eines riesigen Tumors am Bauch ihres Haustiers hatten entledigen wollen.