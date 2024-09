Ausgesetzte Hündin irrt wochenlang durch Straßen - eine kleine Routine rettet ihr das Leben

Hall und Maribel bauten also eine kleine Falle auf und warteten. Und dann ging plötzlich alles ganz schnell!

"Sie hatte so eine Angst, während sie sich in den langen, einsamen Nächten unter Autos versteckte."

Mittlerweile konnte sie von Suzette Hall endlich in Sicherheit gebracht werden. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

"Wir hielten unseren Atem an und dieses kleine Mädchen spazierte geradewegs in unsere Falle. Das war einfach nur wundervoll."

Es schien, als hätte die Hunde-Dame sofort gewusst, dass sie bei Hall und ihrer Freundin in Sicherheit sein würde.

"Sie sah aus wie ein Ewok", lachte Hall weiter, bezog sich dabei auf ein Fabelwesen aus der "Star Wars"-Welt. "So süß, so schmutzig, so winzig."