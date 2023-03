Ausgesetzter Hund hat herzergreifenden Zettel dabei: Was dann passiert, lässt Tränen fließen

Monee (Illinois) - Einsam und verlassen saß er vor Burger King in der US-Stadt Monee, als er gefunden wurde. Wenigstens hatte der ausgesetzte Rüde einen Zettel an seinem Halsband. Doch die herzergreifende Nachricht auf dem Blatt machte es nicht unbedingt besser. Schließlich riefen seine Entdecker die Polizei. Tage später passierte etwas, das manche Träne fließen ließ.

Nur einen Tag später meldete sich eine völlig aufgelöste Frau bei dem Tierheim. "Ihr Familienmitglied hat King ohne ihr Wissen ausgesetzt und sie ist am Boden zerstört", teilte die SSHS ebenfalls in einem Facebook-Post mit.

Die herbeigerufene Polizei brachte den Vierbeiner in das Tierheim der South Suburban Humane Society (SSHS). Via Facebook startete das Monee Police Department aber auch einen Suchaufruf nach den Besitzern der Fellnase.

Der Hund wurde am 28. Februar gefunden. Auf seinem Zettel stand: "Ich bin King. Ich bin ein guter Junge und liebe es, zu knuddeln und zu küssen. Geburtstag: 22. Juli 2018."

Endlich wieder zusammen: King mit seiner Besitzerin. © Facebook/Screenshot/@SouthSuburbanHumane

"Wir haben sie sofort gefragt, ob sie ihn zurückhaben möchte, wenn sie wieder auf eigenen Füßen steht", erklärte Emily Klehm, Geschäftsführerin der SSHS, gegenüber Newsweek. Das Frauchen sei sehr emotional gewesen. Natürlich habe sie King wiederhaben wollen.

Um es der Frau finanziell zu ermöglichen, King zu sich zurückzuholen, wurde eine Spendenseite auf GoFundMe eingerichtet. Binnen fünf Tagen kamen dort satte 12.280 US-Dollar (rund 11.617 Euro) zusammen.

Am 6. März war es dann endlich so weit: King und seine Besitzerin trafen im Tierheim wieder aufeinander.

"Sie konnte eine vorübergehende Unterkunft finden, in die sie ihn bringen konnte, und wir waren überglücklich, die beiden heute wieder zu vereinen", schrieb das Tierheim in einem weiteren Facebook-Post, der die Zusammenführung in einem Video zeigte.

Einige User kommentierten sogar, dass sie das Video zu Tränen gerührt habe. Was für ein rührendes Happy End!