Ausgesetzter Hund wartet tagelang im Regen darauf, dass seine Familie zurückkommt

Wie Suzette Hall am Dienstag auf ihrem Facebook-Account berichtete, war sie bereits vor etwa einer Woche auf die einsame Fellnase in der Nachbarschaft aufmerksam gemacht worden.

Tagelang wartete der Vierbeiner darauf, dass seine Familie zurückkam. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Anders bei Hall: Als die Tierliebhaberin schließlich auf den Vierbeiner zuging, schien dieser sofort zu merken, dass sie nur helfen wollte. Angst schien er vor ihr nämlich keine zu haben.

"Er hatte so einen Hunger, also ist er sofort in meinen Käfig gelaufen. Der Regen konnte ihn nicht aufhalten, sich selbst in Sicherheit zu bringen", erklärte sie weiter.

Besonders traurig: Wie Hall kurz darauf erfuhr, war das Tier zuvor ausgesetzt worden. In der Hoffnung, seine Familie würde zurückkommen, um ihn zu holen, wartete er geduldig mehrere Tage lang im Regen.

"Doch sie kamen nie zurück", so die ernüchternde Wahrheit.