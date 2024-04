Autofahrer setzt Hund mitten auf der Straße aus - verzweifeltes Tier nimmt die Verfolgung auf!

Long Beach (USA) - In den sozialen Medien sorgt das herzzerreißende Video eines kleinen Hundes für Aufregung. Der Bullterrier-Mischling wurde am vergangenen Mittwoch in der Küstenstadt Long Beach, US-Bundesstaat Kalifornien, von einem Autofahrer mitten auf einer Straße ausgesetzt. Als der Mann davonfuhr, rannte das verzweifelte Tier seinem Besitzer hinterher.