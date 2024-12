Baby erhält neues Spielzeug: Was Golden Retriever dann tut, amüsiert so viele

Melbourne (Australien) - So hatten sie sich das nicht vorgestellt - er allerdings auch nicht. Im vergangenen Monat beglückten Stephanie Saw und ihr Mann Raymond (beide 32) ihren Sohn (fünf Monate) mit einem neuen Spielzeug. Doch Golden Retriever Jet machte da nicht mit. Ein TikTok-Video, das inzwischen ein viraler Millionenhit ist, zeigt die süße Reaktion des Hundes.

Deshalb sprach Stephanie Saw diese Woche mit Newsweek . Dem US-Magazin verriet sie, welche Momente mit der Fellnase und dem Baby nicht ganz einfach sind.

In dem Clip, der im australischen Melbourne spielt, beobachten Baby und Vierbeiner den blinkenden Krebs, der kleine Schritte nach links und rechts laufen kann.

"Siehst du das?", "fragt" Rüde Jet seinen menschlichen Baby-Bruder in dem Clip. © TikTok/Screenshot/littlegoldenjet

"Wir haben Jet, seit er ein Welpe war. Am 9. Dezember ist er gerade zwei geworden. Also ist er im Herzen immer noch ein Welpe", sagte Saw.

Zwar habe sich der Golden Retriever mittlerweile an das Baby gewöhnt. Doch "wird er ein bisschen eifersüchtig, wenn wir spielen, und will Aufmerksamkeit", so die Mutter.

Dass ihr Video viral gehen könnte, daran habe sie beim Dreh nicht gedacht. "Als ich es filmte, schauten beide schon zu und spielten mit dem Krebs. Also schnappte ich mir schnell mein Handy, um den Moment festzuhalten."

Sie habe das Video nur wegen der süßen Interaktion zwischen Baby und Hund gepostet, so die Australierin.

Wie so viele Golden-Retriever-Besitzer kann sie ansonsten nur von ihrem geliebten Jet schwärmen: "Wenn das Baby weint, steht Jet als Erster auf und schnappt sich eines seiner Spielzeuge, um ihn aufzumuntern. Er ist ein sehr süßer Hund und sehr gut erzogen."