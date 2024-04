Tierischer Luxus oder total übertrieben? Erste Fluglinien für Hunde starten!

New York City (USA) - Hund über den Wolken! Viele Herrchen und Frauchen würden fast alles für ihren treuen Vierbeiner tun - sogar ein teures Flugticket kaufen? Das Unternehmen "Bark" hat es sich zum Ziel gesetzt, Hunden eine möglichst angenehme Reisezeit in der Luft zu ermöglichen - schon im Mai starten die ersten " Bark Air "-Flüge.

Bei "Bark Air" soll es den Hunden gut gehen. © Bark Air

Bei diesem Flugerlebnis stehen Hunde im Vordergrund! In der vergangenen Woche stellte die Firma Bark, die normalerweise Hundespielzeug und -snacks verkauft, eine tierische Revolution des Luftverkehrs vor.

Bark Air will es ermöglichen, dass Hunde Flüge nicht mehr eingequetscht in kleine Boxen überstehen müssen, sondern stattdessen reisen wie die Könige.

"Nach der Buchung werden die Menschen von einem Bark-Air-Concierge kontaktiert, um Informationen über Ihren Hund und Ihre Reisepläne zu sammeln, um Ihnen das bestmögliche Gesamtreiseerlebnis zu bieten", verspricht das Unternehmen.

Bereits die Ankunft am Flughafen soll entspannter werden. 45 bis 60 Minuten vor Abflug da sein reicht, lästige Schlangen und ewige Kontrollen fallen quasi weg. "Ein hoch qualifizierter Bark-Air-Concierge heißt alle Hündchen willkommen und hilft ihnen, sich durch Sozialisierung am Gate und hundezentrierte Kabinenvorbereitung in ihr Erlebnis einzuleben."

Bei Ankündigung der Fluglinien betonte man: "Wir sind Hundemenschen und haben es satt, dass es bei Flugreisen keine wirklich hundefreundlichen Optionen gibt."

Doch der Hundeflug hat seinen Preis!