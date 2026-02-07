Bei viel zu hohen Temperaturen: Besitzer setzen Hunde einfach auf Friedhof aus

Irvine (Kalifornien/USA) - Womit hatten diese armen Hunde das nur verdient? Ihre ehemaligen Besitzer haben die Vierbeiner vor einigen Tagen einfach auf einem Friedhof ausgesetzt - und sind danach spurlos verschwunden.

Das Übergangszuhause der Hunde: ein Friedhof in Kalifornien. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Wie Suzette Hall auf ihrem Instagram-Account berichtete, mussten die Fellnasen daraufhin ganze drei Tage umherirren – völlig verwirrt von ihren neuen Lebensumständen.

Als die Tierretterin auf die beiden aufmerksam wurde, wusste sie sofort, dass sie helfen musste. Nicht nur waren auf dem Friedhof auch Kojoten unterwegs – auch stiegen die Temperaturen im US-Bundesstaat Kalifornien zuletzt auf ganze 33 Grad.

"Sie hatten kein Futter, kein Wasser. Nichts. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie verängstigt und einsam sie gewesen sein müssen", schrieb Hall weiter.

Kaum war sie am Fundort der Hunde angekommen, brach ihr Herz dann noch einmal mehr: Es war bereits tief in der Nacht, der Friedhof war geschlossen. Ihr blieb also nichts anderes übrig – sie musste die Rettung vertagen.

"Wir konnten nichts tun, als zu beten. Beten, dass sie die Nacht überleben würden", schrieb sie weiter. "Wir haben kaum geschlafen, haben einfach nur gehofft - und gefleht -, dass sie am nächsten Morgen noch am Leben sein würden."