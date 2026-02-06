Neufundländer-"Mädchen" sucht Zuhause: Das sollte man aber bei Amara beachten
Frankfurt am Main - Amara ist ein knapp einjähriges Neufundländer-Mädchen, für das das Tierheim in Frankfurt am Main ein neues Zuhause sucht.
Eigentlich hatte sie bereits ihr Glück bei netten Menschen gefunden, denen sie auch wirklich wichtig war. Doch - wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten - mussten ihre vorherigen Halter Mara schweren Herzens ins Tierheim geben, da sie sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr angemessen um die Hündin kümmern konnten.
Jetzt hofft Amara Menschen zu finden, die sie bei sich aufnehmen wollen und auch können. Denn Neufundländer zählen zu den größten Hunderassen und da gibt es so einiges zu beachten, betonen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger.
Man sollte ihnen auf jeden Fall körperlich gewachsen sein und sie sind definitiv keine Hunde für die Wohnungshaltung. Idealerweise möchten sie in einem Haus mit großem Garten leben.
Zudem seien Neufundländer nicht für "sportliche Höchstleistungen" geschaffen, sie liebten aber lange Spaziergänge; am besten, wenn es dabei an ungefährlichen Gewässern vorbeigeht. Auch um Amaras Fell müsse sich intensiv gekümmert werden, am besten bürste man es täglich.
Amara ist ein Familienhund, ihre Menschen sollten sich aber ihrer Größe bewusst sein
Aus all diesen Gründen wäre man im Tierheim sehr froh, wenn sich Hundefreunde melden würden, die bereits über Erfahrung im Umgang mit Neufundländern oder ähnlichen Rassen verfügten. Dies sei aber keine Bedingung.
Darüber hinaus sei Amara ein überaus freundlicher und umgänglicher Hund mit einem sanften und gutmütigen Charakter, der auch für Familien geeignet wäre, insofern die Kinder nicht jünger als zehn Jahre alt sind.
Im Tierheim kuschele sie überaus gerne und sei altersbedingt natürlich noch sehr verspielt. Sie sei stubenrein, fahre gerne im Auto mit und kenne auch schon einige Grundkommandos. Allzu lange alleine lassen sollte man sie allerdings noch nicht.
Mit Artgenossen vertrage sie sich gut. Ob sie auch mit bereits im Haushalt lebenden Katzen klarkommt, kann auf Wunsch im Tierheim getestet werden.
Ihr möchtet Amara gerne kennenlernen? Dann meldet Euch doch einfach per E-Mail beim Tierheim in Frankfurt.
Titelfoto: Bildmontage: Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. von 1841 e.V.