Neufundländer-"Mädchen" sucht Zuhause: Das sollte man aber bei Amara beachten

Frankfurt am Main - Amara ist ein knapp einjähriges Neufundländer-Mädchen, für das das Tierheim in Frankfurt am Main ein neues Zuhause sucht.

Amara hatte eigentlich bereits ihr Glück gefunden, dann mussten ihre Menschen sie aber leider aus gesundheitsbedingten Gründen an das Tierheim abgeben. © Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. von 1841 e.V.

Eigentlich hatte sie bereits ihr Glück bei netten Menschen gefunden, denen sie auch wirklich wichtig war. Doch - wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten - mussten ihre vorherigen Halter Mara schweren Herzens ins Tierheim geben, da sie sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr angemessen um die Hündin kümmern konnten.

Jetzt hofft Amara Menschen zu finden, die sie bei sich aufnehmen wollen und auch können. Denn Neufundländer zählen zu den größten Hunderassen und da gibt es so einiges zu beachten, betonen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger.

Man sollte ihnen auf jeden Fall körperlich gewachsen sein und sie sind definitiv keine Hunde für die Wohnungshaltung. Idealerweise möchten sie in einem Haus mit großem Garten leben.

Zudem seien Neufundländer nicht für "sportliche Höchstleistungen" geschaffen, sie liebten aber lange Spaziergänge; am besten, wenn es dabei an ungefährlichen Gewässern vorbeigeht. Auch um Amaras Fell müsse sich intensiv gekümmert werden, am besten bürste man es täglich.