Niemand konnte sich mehr um ihn kümmern: Bulldogge Rocky sucht neues Zuhause

Mainz - Der junge Bulldoggenrüde Rocky ist erst knapp drei Jahre alt und hat trotzdem schon eine bewegte Geschichte hinter sich und landete schließlich im Mainzer Tierheim. Jetzt hofft er darauf, ein liebevolles neues Zuhause zu finden.

Bulldoggenrüde Rocky ist am 13. April 2023 geboren und damit zwei Jahre und neun Monate alt. © Tierheim Mainz

Rocky stammt ursprünglich aus der Ukraine und musste abgegeben werden, weil sich niemand mehr um ihn kümmern konnte.

Im Mainzer Tierasyl präsentiert sich Rocky als ausgesprochen menschenbezogener Hund.

Ob Erwachsene oder Kinder, er begrüßt jeden freundlich und sucht aktiv Nähe.

Seine stürmische Art kann dabei bisweilen etwas distanzlos wirken, weshalb Kinder im neuen Zuhause damit umgehen können sollten.

Die Pfleger beschreiben ihn augenzwinkernd als fröhliche "Bowlingkugel", die mit viel Schwung auf ihre Bezugspersonen zugerollt kommt.