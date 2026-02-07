Niemand konnte sich mehr um ihn kümmern: Bulldogge Rocky sucht neues Zuhause
Mainz - Der junge Bulldoggenrüde Rocky ist erst knapp drei Jahre alt und hat trotzdem schon eine bewegte Geschichte hinter sich und landete schließlich im Mainzer Tierheim. Jetzt hofft er darauf, ein liebevolles neues Zuhause zu finden.
Rocky stammt ursprünglich aus der Ukraine und musste abgegeben werden, weil sich niemand mehr um ihn kümmern konnte.
Im Mainzer Tierasyl präsentiert sich Rocky als ausgesprochen menschenbezogener Hund.
Ob Erwachsene oder Kinder, er begrüßt jeden freundlich und sucht aktiv Nähe.
Seine stürmische Art kann dabei bisweilen etwas distanzlos wirken, weshalb Kinder im neuen Zuhause damit umgehen können sollten.
Die Pfleger beschreiben ihn augenzwinkernd als fröhliche "Bowlingkugel", die mit viel Schwung auf ihre Bezugspersonen zugerollt kommt.
Bulldogge Rocky stammt aus einer sogenannten Qualzucht
Positiv ist, dass Rocky bereits stubenrein ist. Unklar ist jedoch, wie gut er alleine bleiben kann. Daher wird ein Haushalt gesucht, in dem er dieses Verhalten schrittweise und ohne Zeitdruck erlernen darf.
Auch seine Verträglichkeit mit Katzen ist bislang nicht getestet, kann bei Interesse aber vor Ort überprüft werden.
Trotz seiner sportlichen und aktiven Art zählt Rocky zu den sogenannten Qualzuchten. Welche gesundheitlichen Probleme sich langfristig entwickeln könnten, lässt sich nicht sicher vorhersagen.
Aktuell bereitet ihm vor allem seine Nase Schwierigkeiten, weshalb voraussichtlich ein operativer Eingriff notwendig sein wird.
Das Tierheim wünscht sich für Rocky verantwortungsbewusste Menschen, die sich sowohl seiner freundlichen, temperamentvollen Persönlichkeit als auch seiner besonderen gesundheitlichen Bedürfnisse bewusst sind.
Wer kann Rocky ein liebevolles Für-Immer-Zuhause bieten?
Wer dem jungen Rüden Zeit, Geduld und Zuneigung schenkt, bekommt einen anhänglichen Begleiter mit großem Herzen. Falls Ihr der süßen Fellnase die Chance auf ein stabiles Zuhause geben möchtet, freut sich das Mainzer Tierheim darauf, Euch kennenzulernen.
Etwaige Interessenten werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies über das entsprechende Kontaktformular.
Titelfoto: Montage: Tierheim Mainz