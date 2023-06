Beim Gassi-Gehen in Bannewitz: Frau von Hund gebissen! Polizei sucht Zeugen

Der Hund attackierte die Spaziergängerin aus dem Nichts. (Symbolfoto) © 123rf/budabar

Am gestrigen Donnerstag ist eine Frau (26) gegen 13.25 Uhr in einer Gartenanlage an der Straße Am Eutschützgrund mit ihrem Hund spazieren gegangen, als ihr plötzlich eine andere Frau samt Hund entgegenkam.

Aus dem Nichts biss der fremde Vierbeiner der 26-Jährigen ins Bein. Doch wie die Polizei mitteilte, scherte der Besitzer des bissigen Hundes sich offensichtlich nicht weiter um den Zwischenfall, sondern lief einfach davon.

Die Gebissene musste nach der Hunde-Attacke medizinisch behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.